İzmir'in Karaburun ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ambarseki Mahallesi Kargılı Koyu mevkisinde kayalıklarda ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ceset, olay yerine gelen ekipler tarafından karaya çıkarıldı.
Uzun süre denizde kalmasından dolayı tanınamaz halde olan cesedin üzerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 27 Mayıs'ta bulundukları teknenin fırtınada batması sonucu Ege Denizi'nde kaybolan 4 balıkçıdan Hayri Kar adına banka kartı çıktı.
İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin kimliğinin yapılacak DNA testi sonucu belirleneceği belirtildi.
Ayvalık'ta batan teknede kaybolan bir balıkçının daha cesedi bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden Ayvalık'ta batan teknede kaybolan balıkçı Hayri Kar adına banka kartı çıktı.
İzmir'in Karaburun ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.