Ayvalık’ta binlerce adet sentetik hap ele geçirildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 194 adet sentetik hap ele geçirildi.

Ayvalık’ta binlerce adet sentetik hap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilçede uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 7 bin 194 adet sentetik hap ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan işlem başlatıldı.

Şüphelilerle ilgili adli tahkikat devam ediyor.

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