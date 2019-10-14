Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli Adasına gitmek isteyen göçmenlerin sürat teknesi battı. Kazada 33 göçmen sağ olarak kurtarılırken, bir çocuk hayatını kaybetti. Kayıp bir bebeğin ise aranmasına devam ediliyor.

Çıplakada'nın kuzey yönü açıklarında içerisinde göçmenlerin bulunduğu bir fiber teknenin battığı ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alınması üzerine olay yerine 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 4 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi görevlendirildi.

Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde 33 göçmen kurtarıldı, 1 çocuk göçmenin cansız bedeni denizden alındı .

Göçmenlerden alınan ilk ifadelerden tekne içerisinde toplam 35 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 bebek göçmenin bulunması için arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.