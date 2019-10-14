Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 2 aylık bebek ve bir çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı.
Altınova Mahallesi açıklarında göçmenleri taşıyan fiber bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle battı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak, 4 bot ve dalış timi sevk edildi.
Ekipler, sulara gömülen teknede bulunan 35 yabancı uyrukludan 33'ünü kurtararak kıyıya getirdi.
Bir çocuğun da hayatını kaybettiği olayda, kaybolan 2 aylık bebeğin cesedine arama çalışmaları sonucu ulaşıldı.
Ayvalık'ta göçmen teknesi battı: 2 çocuk öldü
İHATürkiye
Ayvalık'ta kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne battı. Kazada 33 göçmen kurtarıldı. 1 çocuk hayatını kaybederken kayıp olan bebeğinde cansız bedenine ulaşıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 2 aylık bebek ve bir çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı.