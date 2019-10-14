Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 2 aylık bebek ve bir çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı.

Altınova Mahallesi açıklarında göçmenleri taşıyan fiber bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle battı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak, 4 bot ve dalış timi sevk edildi.

Ekipler, sulara gömülen teknede bulunan 35 yabancı uyrukludan 33'ünü kurtararak kıyıya getirdi.

Bir çocuğun da hayatını kaybettiği olayda, kaybolan 2 aylık bebeğin cesedine arama çalışmaları sonucu ulaşıldı.