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Ayvalık'ta hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Vergi Dairesi'nde ve üç evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Ayvalık'ta hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Yazlık villalarının bulunduğu Sahilkent Mahallesi'nde üç eve girerek yaptığı tespit edilen şüpheli S.Ç, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı.

Teknik takibe alınan S.Ç., Ayvalık Vergi Dairesi'ne girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan S.Ç., polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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