Ayvalık’ta ilkbahar coşkusu: Teferic Şenlikleri başladı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 8. Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri başladı.
Şenlikler, baharın coşkusunu ve yerel kültürü bir araya getirerek bölge halkının ve ziyaretçilerin katılımıyla renkli görüntüleri beraberinde getirdi.
Küçükköy Mahallesi'nin ev sahipliği yaptığı Teferic Şenlikleri; Bosna Hersek, Makedonya ve Sırbistan’dan gelen misafirlerin de katılımıyla, Küçükköy Üretim Mutfağı’nın önünden başlayan yürüyüş kortejiyle start aldı.
Şenliğe Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemoviç, Sırbistan’ın Sancak Bölgesi şehirlerinden Sjenica Belediye Başkanı Munip Mujagiç, daire amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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