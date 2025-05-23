Ayvalık’ta ilkbahar coşkusu: Teferic Şenlikleri başladı

Şenlikler, baharın coşkusunu ve yerel kültürü bir araya getirerek bölge halkının ve ziyaretçilerin katılımıyla renkli görüntüleri beraberinde getirdi.

Küçükköy Mahallesi'nin ev sahipliği yaptığı Teferic Şenlikleri; Bosna Hersek, Makedonya ve Sırbistan’dan gelen misafirlerin de katılımıyla, Küçükköy Üretim Mutfağı’nın önünden başlayan yürüyüş kortejiyle start aldı.