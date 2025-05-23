Ayvalık’ta ilkbahar coşkusu: Teferic Şenlikleri başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 8. Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri başladı.

Ayvalık’ta ilkbahar coşkusu: Teferic Şenlikleri başladı

Şenlikler, baharın coşkusunu ve yerel kültürü bir araya getirerek bölge halkının ve ziyaretçilerin katılımıyla renkli görüntüleri beraberinde getirdi.

Küçükköy Mahallesi'nin ev sahipliği yaptığı Teferic Şenlikleri; Bosna Hersek, Makedonya ve Sırbistan’dan gelen misafirlerin de katılımıyla, Küçükköy Üretim Mutfağı’nın önünden başlayan yürüyüş kortejiyle start aldı.

Ayvalık’ta ilkbahar coşkusu: Teferic Şenlikleri başladı - 1

Şenliğe Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemoviç, Sırbistan’ın Sancak Bölgesi şehirlerinden Sjenica Belediye Başkanı Munip Mujagiç, daire amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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