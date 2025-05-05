Ayvalık'ta korkutan yangın: Garajdaki araçta başladı, eve sıçradı

Balıkesir Ayvalık ’ın Altınova Mahallesi'nde bulunan bir villanın garajında park halindeki araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evin bazı bölümlerinde maddi hasara neden olan yangında, evin yan tarafındaki diğer binanın bahçesindeki bir başka araç da alevlerden kısmen etkilendi.



Yangına, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 3 araç ve 7 personelle müdahale edildi.



Kısa sürede söndürüle yangınla ilgili soruşturma sürüyor.