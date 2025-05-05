Ayvalık'ta korkutan yangın: Garajdaki araçta başladı, eve sıçradı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir villanın garajında park halindeki araçta çıkan yangında alevler eve sıçradı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Ayvalık'ta korkutan yangın: Garajdaki araçta başladı, eve sıçradı

’ın Altınova Mahallesi'nde bulunan bir villanın garajında park halindeki araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Aracın motor kısmındaki elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ve kısa sürede büyüyen yangın, garajın bulunduğu eve sıçradı.

Ayvalık'ta korkutan yangın: Garajdaki araçta başladı, eve sıçradı - 1 Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Evin bazı bölümlerinde maddi hasara neden olan yangında, evin yan tarafındaki diğer binanın bahçesindeki bir başka araç da alevlerden kısmen etkilendi.

Yangına, Ayvalık Grup Amirliği bünyesindeki 3 araç ve 7 personelle müdahale edildi.

Kısa sürede söndürüle yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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