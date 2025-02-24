Ayvalık’ta merada cinayet

İlçe mezarlığının hemen arkasında bulunan merada yol ortasında hareketsiz yatan bir kişinin olduğu ihbarını alan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde kanlar içinde yatan bir kişiyi buldu. Yapılan incelemede, cesedin bölgedeki ağıllardan birinin sahiplerinden M.K.’ya ait olduğu tespit edildi.



Talihsiz adamın bir tabanca ve bir av tüfeğinden çıkan mermi ve fişeklerle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan ve fişek bulundu. M.K.’nın cenazesi, Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.