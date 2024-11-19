Ayvalık’ta narkotik operasyonu 2 tutuklama

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 330 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, konuyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Ayvalık’ta narkotik operasyonu 2 tutuklama

Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Ayvalık ilçesinde yapılan çalışmada; 330 adet sentetik hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen K.K. (27) tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Ayrıca uyuşturucu madde ticareti suçundan 17 yıl 17 ay kesinleşmiş ceza ile hakkında yakalama kararı olan H.K. (49) yakalanarak ceza evine sevk edildi.

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