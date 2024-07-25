Ayvalık'ta tefeci operasyonu: 27 tutuklama

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, tefecilere yönelik düzenlenen "Kuyu-12" operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 27'si ise tutuklandı.

Ayvalık'ta tefeci operasyonu: 27 tutuklama



Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, yüksek faiz karşılığında para verme, araç satış sözleşmeleri üzerinden faizli para alışverişi, yağma ve eziyet, borçlandırma yoluyla alıkoyma, silahla tehdit ve darp, belgede sahtecilik, gasp ve hırsızlık suçlarını işledikleri ve suçtan elde edilen gelirleri otopark, oto galeri ve kuyumculuk sektörleri aracılığıyla aklamaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Ayvalık ilçesinde operasyon düzenlendi.

1 MİLYAR 200 MİLYON TL'YE EL KOYULDU

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, suçtan elde edildiği tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon Türk Lirası değerinde eşyaya el konuldu. Öte yandan, çok sayıda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfekleri, muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde, çok sayıda senet, çek ve altın da düzenlenen operasyonda ele geçirildi.

ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilerde, organize suç örgütünün elebaşı olan Cemil Ay ve Ali Ay'ın da içerisinde bulunduğu 43 şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınan 43 şüphelinin 27'si tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ettiği öğrenildi.

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