Ayvalık'ta yeni deniz devriye botu hizmete başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek Deniz Devriye Botu törenle denize indirildi.

Ayvalık'ta yeni deniz devriye botu hizmete başladı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Deniz Devriye Botu’nun denize indirilme törenine katıldı. Balıkesir Valisi Ustaoğlu; “Bugün denize indireceğimiz Deniz Devriye Botu’nun, Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün imkân ve kabiliyetlerini artırarak, ekonomimize ve güvenliğimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Şehit Mustafa Türk Deniz Devriye Botu’nun milletimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

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