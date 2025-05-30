Ayvalık'ta zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çanakkale-İzmir kara yolunun Tuzla mevkisindeki kazada 4 araç çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada 5 kişi yaralanırken, araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlk müdahalelerin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.