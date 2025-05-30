Ayvalık'ta zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı

Çanakkale-İzmir kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 yaralıdan birinin durumu ağır.

Ayvalık'ta zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı

'in ilçesinde zincirleme meydana geldi.
Çanakkale-İzmir kara yolunun Tuzla mevkisindeki kazada 4 araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada 5 kişi yaralanırken, araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlk müdahalelerin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

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