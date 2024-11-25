Ayvalık'taki Güneş Adası'nda mahsur kalan 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Güneş Adası'nda mahsur kalan 65 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Ayvalık'taki Güneş Adası'nda mahsur kalan 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 'a bağlı Güneş Adası'nda bir grup düzensiz olduğu bilgisini aldı.

Gelen yardım talebi üzerine bölgeye hareket eden ekipler, Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84", Sahil Güvenlik Botu "TCSG-907" ve Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-12" ile adaya ulaştı.

Ekipler, 40'ı çocuk 65 düzensiz göçmeni kurtararak Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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