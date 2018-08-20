Türk Telekom, tıbben görme engelli kabul edilen, yüzde 1 ile 10 arasında görme kalıntısına sahip çocukları Günışığı Projesi ile hayata bağlıyor.

Türk Telekom ve Engelsiz Yaşama Derneği’nin 2014 yılında az gören çocuklar için başlattığı ‘’Günışığı Projesi’’ 4 yıllık süreçte 58 ilde tam 700 çocuğun görme yetisi üst seviyeye ulaştırdı.

Günışığı Projesi eğitimini alan onlarca az gören çocuk görme yetilerini artırmakla da kalmadı, göz kaslarını daha fazla çalıştırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak için yaşadıkları şehrin tarihi yapılarını fotoğrafladı.



Engellerine karşın çekmiş oldukları fotoğraflarla herkesi şaşırtan Günışığı çocukları, ellerinde çekmiş oldukları fotoğraflarla duayen sanatçı Ara Güler’in kapısını çaldı. Bayram hediyelerini Ara Güler’den fotoğraflarına tam not alarak alan çocuklar, duayen sanatçı Güler’in fotoğrafını da çekerek anı ölümsüzleştirdi.



Mardin, Urfa, Diyarbakır, Mersin, Sakarya ve İstanbul gibi Türkiye’nin dört bir yanında tarihi eserlerin fotoğrafını çeken çocukların eşsiz kareleri, önümüzdeki günlerde “Az Gören Çocukların Gözüyle Türkiye” temasıyla sanatseverlerle buluşacak.



AZ GÖREN ÇOCUKLAR ARA GÜLER’İN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ



Az gören gözleriyle kalplerini ortaya koyan çocuklar, kendi bulundukları şehirlerin ardından İstanbul’da da Topkapı Sarayı, Yeni Cami gibi tarihi mekanların fotoğrafını çektiler. Gün Işığı Projesi ile hayata tutunan Berrak Başak, Pelinsu Öztorun, Meriç Pehlivan, Görken Dölkeleş ve Buğlem Naz Şahin İstanbul’u makineleri ile resmettikten sonra duayan sanatçı Ara Güler’in kapısını çaldılar ve çektikleri fotoğrafları kendisine hediye ettiler. Ara Güler’den çektikleri fotoğraflara tam not alan çocuklar, fotoğraf sanatının inceliklerini öğrenmek için Ara Güler’e sorular yönelttiler. Çocukların “Picasso’yu nasıl çektiniz?” sorusuna, “Fotoğraf makinesi ile” diye önce esprili bir dille yanıt veren usta sanatçı, “ Fotoğraf içindeki duygunun dışarıya görsel olarak yansımasından başka bir şey değildir” diyerek çocuklara işin inceliklerini anlattı. Ardından çocuklar duayen sanatçı Ara Güler’in fotoğrafını çekerek, bu eşsiz anı ölümsüzleştirdiler.



PELİNSU’NUN GÖRME YETİSİ ERGENLİK DÖNEMİ İLE ARTIŞ GÖSTERDİ

Günışığı Projesi kapsamında 7 ay boyunca aldıkları eğitimler ile göz kaslarını geliştiren az gören çocuklar, eğitimlerinde pedagogların hazırladığı şekiller, rakamlar ve harflerden’’ oluşan 20 farklı oyunla eğlenceli bir şekilde kendilerini geliştiriyor. Hatta eğitimlerin ardından ergenlik döneminde görme yetileri yüzde 25 oranında artış gösteriyor. Bu eğitimlerden faydalanıp yaşıtlarıyla normal okula giden ve görme yetisi ergenlik döneminde artış gösteren 15 yaşındaki Pelinsu Öztorun, Gün Işığı Projesi’nin hayatına kattıklarını anlatmakla bitiremiyor. Öztorun, “Eğitimden önce hiçbir şey yapamayacağımı sanıyordum. Şimdi normal bir insan gibi yaşıyorum. Okula giderken düşeceğim diye kaygılanmadan gayet normal bir insan gibi gidebiliyorum. Fotoğraf çekebiliyorum. Her şeyden önce görme engelli olsam da fotoğraf çekerken normal bir insanmışım gibi fotoğraf çekebiliyorum güzel bir duygu” dedi.

Meriç Pehlivan Gün Işığı ile hayata tutundu

Yalaova’da yaşayan 12 yaşındaki Meriç Pehlivan ise, Günışığı Projesi eğitimi almadan önce hayatından memnun olmadığını ve bu nedenle psikoloğa gittiğini dile getirdi. Proje ile hayatının nasıl değiştiğini Pehlivan şöyle anlattı: “ Eğitim 1’nci sınıfta başladı. Bana göre çok katkısı oldu. Mesela görmemi hareketlerimi iyi yapmamı sağladı. Ben bir ara psikologa falan gitmiştim hayatımdan memnun değildim. Gözlerim konusunda çok yardımcı oldu bana. Hem eğlenip hem öğrenmek çok iyi. Benim görmem çok kötü değil. insanları rahat görüyorum.”





GÖRKEM’İN HAYALLERİ ARTIK SINIR TANIMIYOR



12 yaşındaki Görkem Dölkeleş de, Türk Telekom’un, “ Herkes için erişilebilir iletişim” prensibi ile hayata geçirdiği Günışığı Projesi’nin hayallerini daha uzaklara taşımasını sağladığını dile getirdi. Dölkeleş, “Günışığı Projesi sayesinde okulda kantine inmiyordum şimdi sağa sola gitmeye başladım bisikletle evden uzaklaşamıyordum artık çok uzaklaşabiliyorum. Kendi kendime az da görsem neler yapabileceğimi kattı. Ben normal okulda okuyorum” dedi.



“ARA GÜLER İLE TANIŞMAKTAN MUTLU OLDUM”



Erzurum’da yaşayan ve duayen sanatçı Ara Güler’i ziyarete İstanbul’a gelen 15 yaşındaki Berrak Başak ise, Türk Telekom’un Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen ve az görenlerin eğitiminde yeni bir dönem başlatan Gün Işığı oyun uygulamasından çok faydalandığını söyledi. Berrak Başak, “Günışığı projesine ilk çağrıldığımızda açıkçası çok şaşırmıştık. “Ne olacak, neler yaşayacağız?” diye. Araştırdık ve çok yararlı olacağını gördük. Projeyi Ankara’da gerçekleştirdik. Ardından 1 sene aralıkla İstanbul’a deneyimledik. Artık fotoğraf çekebilecek seviyede görebiliyorum. Fotoğraflarımı çekip Ara Güler’e gösterdik. Ara Güler’in biyografisini okuduğumda çok şaşırdığım. Dünyada en iyi 7 fotoğrafçıdan biri. Onu tanımaktan çok mutluyum” dedi.