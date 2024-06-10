Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye geldi: Beştepe'de Erdoğan-Aliyev görüşmesi başladı

Başkent Ankara, bugün önemli bir konuğu ağırlıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, günübirlik ziyaret için Türkiye’ye geldi. Aliyev, havalimanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. İki lider daha sonra Beştepe’de görüşmeye geçti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye geldi: Beştepe'de Erdoğan-Aliyev görüşmesi başladı

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Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı ’ın davetiyle ’ye geldi.

Aliyev’i, Esenboğa Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.

İki lider daha sonra Beştepe’de görüşmeye geçti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer alıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye geldi: Beştepe'de Erdoğan-Aliyev görüşmesi başladı - 1

GÖRÜŞMENİN MADDELERİ

ile arasındaki ticaret hacmi, 7,5 milyar dolar seviyesinde yer alıyor. İki ülkenin hedefi bu hacmi 15 milyar dolara çıkarmak.

Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için bugünkü çalışma önemli kabul ediliyor.

Görüşmede, savunma alanında Türkiye’nin Azerbaycan’a sattığı ürünlerin çeşitlendirilmesi ve askeri eğitimlerin devam etmesine yönelik görüşmeler de ele alınacak.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da değerlendirilecek. Görüşmede, Karadeniz Tahıl Koridoru’nun yeniden işler hale getirilmesi de ele alınacak.

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