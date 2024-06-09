Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yarın Türkiye'ye geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yarın Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, yarın ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştireceği kaydedilen açıklamada, "Ankara’da icra edilecek görüşmelerde, ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulmasının da öngörüldüğü aktarıldı.

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