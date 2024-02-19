Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den seçim sonrası ilk ziyaret Ankara’ya: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından törenle karşılandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinde 7 Şubat’ta gerçekleşen seçimin ardından ilk ziyaretini Ankara’ya yapıyor.
Aliyev, resmi temaslar için geldiği Ankara’da ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Aliyev, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.
BEŞTEPE'DE RESMİ TÖREN
Aliyev daha sonra Beştepe’ye geçti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
ORTAK BASIN TOPLANTISI YAPILACAK
Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Aliyev, heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.
MASADAKİ KONULAR
Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesi ve Ankara ile Bakü arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılacak adımlar masaya yatırılacak.
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