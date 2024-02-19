Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den seçim sonrası ilk ziyaret Ankara’ya: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından törenle karşılandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesindeki seçimin ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiriyor. Ankara’ya gelen Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de resmi törenle karşılandı. Görüşmelerde ikili ilişkiler gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den seçim sonrası ilk ziyaret Ankara’ya: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinde 7 Şubat’ta gerçekleşen seçimin ardından ilk ziyaretini ’ya yapıyor.

Aliyev, resmi temaslar için geldiği Ankara’da ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Aliyev, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den seçim sonrası ilk ziyaret Ankara’ya: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından törenle karşılandı - 1 İlham Aliyev, Anıtkabir'i ziyaret etti.

BEŞTEPE'DE RESMİ TÖREN

Aliyev daha sonra Beştepe’ye geçti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, burada Cumhurbaşkanı tarafından resmi törenle karşılandı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde ve Azerbaycan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

ORTAK BASIN TOPLANTISI YAPILACAK

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Aliyev, heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den seçim sonrası ilk ziyaret Ankara’ya: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından törenle karşılandı - 2 İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

MASADAKİ KONULAR

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesi ve Ankara ile Bakü arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

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