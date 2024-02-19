Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den seçim sonrası ilk ziyaret Ankara’ya: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından törenle karşılandı

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.



MASADAKİ KONULAR



Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesi ve Ankara ile Bakü arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılacak adımlar masaya yatırılacak.