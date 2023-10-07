Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin kimdir?

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, 9 Mayıs 1971 tarihinde Bakü'de dünyaya geldi. 5 yaşındayken Azerbaycan Devlet Televizyonu ve Radyosu’nda solist olarak çocuk şarkıları söylemeye başlayan Azerin, 9 yaşında dünyaca ünlü Cücelerim Dans ve Müzik Topluluğu’nun, 15 yaşında Azerbaycan Devlet Televizyonu ve Radyosu’nda Menekşe Korosu’nun solisti oldu. Azerbaycan Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunu olan Azerin; başta İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Fransızca, İngilizce, Özbekçe, Kırgızca, Kazakça ve bazı Balkan dilleri olmak üzere birçok dilde şarkı söylemektedir.



Azerin, 2006 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından, “Azerbaycan Devlet Sanatçısı” unvanı ile onurlandırıldı. 1990 yılından beri birçok ülkede programlar, festivaller ve konserlerde sahne alan Azerin, yaptığı televizyon programları ile sesini tüm dünyaya duyurdu. 2009 yılından itibaren TRT Avaz ve TRT Müzik kanallarında programlar hazırlayıp sundu.



2015 yılında yayınlanan “Yüreklerde Biriz” sanatçının Türkiye’de çıkardığı ilk albümüdür. 15 Temmuz ile ilgili yaptığı, “Onbeş Temmuz Gecesi” eseriyle birçok programa katıldı ve ulusal basında geniş biçimde yer aldı. Asker Duası eseri ile hem Azerbaycan ordusuna hem Türkiye'nin sınır boylarındaki ve yurt dışı operasyonlarındaki askerlerine moral desteği verdi. Savaşçı dizisinin bir bölümünde yer alan Azerin, oyunculuk konusundaki yeteneği ile de dikkat çekti.