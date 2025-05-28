Azerbaycan federasyon başkanı Antalya'daki şampiyonada bıçaklandı

Antalya Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda 24 Mayıs Cumartesi günü başlayan IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası’na katılan Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev, müsabakaların düzenlendiği salonda bugün saat 15.00 sıralarında 2 şüpheli tarafından karın bölgesinden 2 kez bıçaklanırken, başından da darbedildi.

Müsabakalar için salonda bulunan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından da Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Araz Musayev tedaviye alındı.



Araz Musayev'in ameliyata alındığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER AZERBAYCAN VATANDAŞI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araz Musayev'i bıçaklayan 2 şüphelinin taksiyle olay yerinden ayrıldığını belirledi.

Yürütülen çalışmalar ve Antalya Havalimanı'nda görevli polis memurlarının takibiyle Azerbaycan vatandaşı olduğu belirlenen 2 şüpheli havalimanında yakalanarak gözaltına alındı.



Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde Araz Musayev'in salonun kapısı önünde beklediği sırada kendisine yaklaşan bir kişinin yumruk atması sonucu düşmesi, ardından da yaşanan kargaşa yer aldı.