Azerbaycan'da kritik görüşme: Türk ve İsrailli yetkililerden çatışmayı önleme teması

Türkiye ve İsrail'den teknik heyetler, dün Azerbaycan'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Azerbaycan'da çatışmasızlık mekanizması toplantısı yapıldığını bildirdi.

Kaynaklar, çatışmasızlık mekanizmasının kurulması için çalışmaların süreceği bilgisini verdi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Bakanlık kaynakları ayrıca Suriye'deki son duruma ilişkin bilgi de verdi. İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikasından vazgeçmesi gerektiğini kaydeden kaynaklar, uluslararası toplumun bu konuda sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekti.