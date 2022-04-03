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Azerbaycan'da patlama - Bakü'de eğlence mekanında patlama: 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

SON DAKİKA HABERİ: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.04.2022 - 06:12

Azerbaycan'da patlama - Bakü'de eğlence mekanında patlama: 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Son dakika haberi! 'ın başkenti Bakü'de bir eğlence merkezinde patlama oldu. Patlamada 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00 civarında Bakü'nün merkezindeki Terlan Aliyarbeyov Sokağı'nda bulunan gece kulüplerinden birinde patlama olduğu ve yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, olay yerine itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ve yangının kısa sürede söndürüldüğü, Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev'in de olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

▶️BAKÜ'DEKİ EĞLENCE MEKANINDA PATLAMA

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ehsan Zahidov, ilk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz sızıntısı sonucu meydana geldiğini açıkladı. Zahidov, ölü ve yaralı sayısının netleştirilmeye çalışıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamada 24 kişinin yaralandığı, 1 kişinin de öldüğü öğrenildi.

Azerigaz'dan yapılan açıklamada ise olayın tüp patlaması nedeniyle meydana geldiği açıklandı.

Bu arada, patlama dolayısıyla eğlence mekanının bulunduğu binadaki diğer daireler ile yakınındaki araçlar da zarar gördü.

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