İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki ofisinde tartıştığı kişi tarafından silahla yaralanan Azerbaycanlı iş adamı Etimat İsmailov, hayatını kaybetti.



Şenlikköy Mahallesi Florya Asfaltı üzerindeki ofise gelen Gözal D. ile iş adamı Etimat İsmailov henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Gözal D, İsmailov'a silahla ateş ederek kaçtı. Ofisten silah sesi geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Küçükçekmece'deki özel bir hastaneye kaldırılan İsmailov, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



İsmailov'un cesedi, savcılık işlemlerinin ardından hastaneden alınarak Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olayın yaşandığı ofiste inceleme yaptı.



TERK EDİLMİŞ BULUNAN ARACININ ÇEVRESİNDE YAKALANDI



Azerbaycanlı eski üst düzey polis müdürü ve emekli albay Gözal D'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, bu kişinin aracını Beşiktaş Etiler Mahallesi'nde terk edilmiş buldu.



Araç çevresinde yapılan çalışmada şüpheli Gözal D. yakalandı.



İş adamı İsmailov ile arasında borç meselesi bulunduğu iddia edilen katil zanlısı gözaltına alınarak ifade işlemleri için Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Bu arada, Azerbaycanlı iş adamı Etimat İsmailov'un, gazeteci yazar Sevil Nuriyeva İsmailov'un eşi olduğu öğrenildi.