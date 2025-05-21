Azerbaycanlı ressam, Mattia Ahmet Minguzzi'nin portresini duvara resmetti

Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev, 24 Ocak'ta İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırının ardından ağır yaralı kaldırıldığı hastanede 15 gün sonra hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) portresi ve kaykayını Edirne'deki bir istinat duvarına çizdi.



Edirne Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan Abdullayev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Minguzzi’nin ölümünden duyduğu üzüntüyü belirterek, "Bu kadar renkli bir tablonuz olduğunu düşünün, onu siyaha boyayabilir miydiniz? Boyadılar işte" dedi.

