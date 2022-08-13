Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışan iki kişi yakalandı

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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H. yakalandı.



Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptı.



Soylu paylaşımında, "Geçtiğimiz gün Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Azez'de tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H, emniyet istihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı" ifadelerini kullandı.



Bakan Soylu, diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.



"MUHALEFETLE REJİMİ ANLAŞTIRMAMIZ LAZIM"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı barış olmaz" açıklamasının ardından Azez'de gösteriler düzenlenmişti. Gösteriler sırasında grup Türk bayrağını yakmaya çalışmıştı.