Azılı suçlu foseptikte yakalandı

Afyonkarahisar’da uzun süredir aranması olan Murat T., isimli şahsı takibe alan JASAT timi, şahsın saklandığı çiftlik evine operasyon düzenledi.

Baskını fark eden Murat T., JASAT’ı atlatmak için akıllara durgunluk verecek bir şey yaparak çiftlikte kullanılmayan, atıl durumdaki foseptik çukuruna saklandı. Bir süre bölgede Murat T.’yi arayan tim şahsın foseptik çukurunda olduğunu fark edince önce şaşırdı, ardından şüpheliyi oradan çıkarmak için uzun süre dil döktü.

Murat T., yaklaşık 10 dakika süren ikna çabasının ardından saklandığı yerden çıktı. JASAT timi şahsı ‘eğer kendi isteğinle oradan çıkarsan sana yardımcı olacağız’ sözleri ile ikna etti.

Gözaltına alınan ve sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Murat T.’nin, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilememesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi.