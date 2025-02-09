Azimli anne sigortalı mesleğini bırakıp kendi işini kurdu: Bebeğimi reyonlar arasında büyüttüm

Eskişehir'de yaşayan 30 yaşındaki Demet Yüksel, fabrikada çalıştığı işinden ayrılıp bir market açıp ticarete atılmak istediğini eşi Ertuğrul Yüksel'e iletti. Eşinin bu girişimini hiç düşünmeden destekleyen Ertuğrul Yüksel, araştırmalara başladı.

71 Evler Mahallesi Dedeoğlu Sokak'ta boş bir dükkan bulan Yüksel çifti, burayı tutarak 10 aylık oğullarının adını verdi. KOSGEB'den aldıkları destek sayesinde marketlerini daha rahat bir biçimde kuran Demet Yüksel, hem 10 aylık bebeğine baktı hem de dükkânını işletti. Rafların arasında çocuğunu büyüten anne, yaklaşık 1 buçuk yıldır marketini işletiyor. Fabrikadan arta kalan zamanlarında eşine yardım eden Ertuğrul Yüksel de sigortalı işinden ayrılıp eşiyle birlikte dükkânlarını işletiyor. Devletten aldığı destekle market açan kadın girişimci, bu konuda tüm kadınları cesaretli olmaya davet etti.

''ÇOCUĞUMU BAŞKASINA BIRAKMAK İSTEMEDİM''

Aldığı destek, eşinin tutumu ve hem çocuğuna baktığını hem de dükkanı işlettiğini ifade eden Demet Yüksel şöyle konuştu:

"Bu küçük işletmeyi açarak kendi ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. Kendi çabalarımla ve eşimin ve ailemin desteğiyle bu şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Daha önce özel sektörde çalışıyordum zaten, çocuğum olduktan sonra da çocuğumu başkasına bırakmak istemedim, kendim bakmak istedim. Bu şekilde aslında imalat olarak düşündük ama çocuğum küçük olduğu için imalata yönelemedik. Bu şekilde bir dükkan açarak çalışmaya karar verdik. Şimdi oğlum, ben, eşim, annem, babam arada yardıma geliyorlar, o şekilde ilerleyip gidiyoruz.

Ben istediğim için eşim de destek verdi, 'yaparız' dedi. O şekilde açtık, bir itirazda bulunmadı. 'Sen istiyorsan yaparız' dedi. Kendisi fabrikada çalışmaya devam etti, hem maddi hem manevi belli bir süre o şekilde destek sağladı. Ondan sonra da yanımıza geldi, şu an dükkanda birlikte duruyoruz aile olarak. KOSGEB'den destek aldık. O şekilde dükkanı açtım. Bütün kadınlara da öneriyorum, devletimize de sadece üretim imalatı olarak değil, bu şekilde dükkanlarda daha çok destek sağlamasını isterim. Herkes 'çocukla çok zor' diyor çünkü açtığımızda çocuğum 10 aylıktı. Benim şu an 2 yaşına girdi. 10 aylık olduğu için yürümeyi, dükkanda her şeyi dükkanda öğrendi. O yüzden biraz zor oluyor, herkesin tepkisi de bu yönde, 'Çocukla çok zor oluyor' diye. Ama çok şükür altından kalkıyoruz. 10 aylıkken de dükkandaydı zaten.



''KENDİ İŞİMİZ OLUNCA DAHA ÇOK SARILIYORUZ''

Eşine verdiği destekten bahseden Ertuğrul Yüksel, Türk kadının neleri başarabileceğinden bahsetti. Kendisi de eşi gibi işin bırakıp marketti işletmeye başlayan Ertuğrul Yüksel, şunları söyledi:

"Özel sektörde çalışıyordum. Eşim böyle bir girişimde bulundu, genç kadın girişimci olarak KOSGEB desteğiyle böyle bir şey yapmaya karar verdi. Ben de güvendim, ‘Sonuna kadar destekçinim, arkandayım. Her konuda da yardımcı olurum' dedim. Bu süreçte destek ve eğitimler aldı. Bayağı bir girişimde bulundu, mücadele verdi.

O ara küçük bebeğimiz vardı. Aşağı yukarı 10 aylıktı. ‘Bebek küçük, biraz büyütelim' dedik ama o, 'Ben bu şekilde bu mücadeleye devam edeceğim, bir kere çıktım. Ben başarmadan hiç bırakmam' dedi. Kafaya taktığını yapıyor, sonuna kadar. Tabi ki devlet desteği olduğu için yola çıktık. Biz Türk kadınları olarak kendi işimiz olunca daha çok sarılıyoruz, daha çok uzun süre çalışıyoruz. İşte saatimiz uzun olduğu için uzun süre çalıştığımız için biraz da tabi kazancımız yükseldi. Bu sayede özel sektörden biraz daha iyi kazanmaya başladık. Tabi ki yeni açtık, şu anda gün gün kazancımız artıyor.''