Aziz İhsan Aktaş davası: Beşinci celsede İSFALT savunması
03.02.2026 13:35
Aziz İhsan Aktaş davasına beşinci celse ile devam ediliyor. Davada bugün İBB iştiraklerinden İSFALT'ın yöneticileri savunma yaptı.
Aziz İhsan Aktaş davasında bugün beşinci celse görülüyor.
Aziz İhsan Aktaş'ın bazı belediye başkanları ile yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla açılan Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının beşinci celsesinde sanık savunmaları alınıyor.
Geçen hafta boyuna süren duruşma Silivri'deki cezaevi karşısında bulunan salonda görülüyor.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada bugün ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ (İSFALT) yöneticileri savunma yaptı.
İlk söz tutuklu sanık İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal'a verildi.
Aktaş'ı tanımadığını söyleyen Uysal, bütçe kontrolü yapma gibi bir görevinin bulunmadığını belirterek, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.
GENEL MÜDÜR YARDIMCISINDAN SAVUNMA
İSFALT Genel Müdür Yardımcısı tutuklu sanık Sencer Hacıoğlu da savunmasında, 2006 yılında uygulama mühendisi olarak çalışmaya başladığını, 2016 yılında uygulama şefi olarak atandığını ve sonrasında ihale komisyon üyesi olarak görevlendirildiğini söyledi.
Sanık Hacıoğlu, "İhalelerin asfalt yapım süreçlerini kontrol eden müdürlükte görev yapıyordum. Bahse konu ihaleler ihtiyacı gidermek için yapılan ihaleler. 2016 yılında uygulama şefi olarak atandım. İhale komisyon üyesi olarak görevlendirilmeye başladım. Kontrolle gerçekleştiririz. Görevlendirmemiz yoksa yaklaşık maliyetler bizimle paylaşılmaz." dedi.
İhaleye fesat karıştırmakla üç farklı eylemden suçlandığını anlatan sanık Hacıoğlu, ihalelerde kamu zararının oluşmadığını öne sürdü.
Şahsıyla ilgili bir suçlamanın olmadığını, komisyon üyesi olduğu için suçlamaların yapıldığını kaydeden sanık Hacıoğlu, "Hangi eylemi, hangi fiili yaparak suç işlediğim iddianamede yok. Aktif ya da pasif ne yaparak örgüte ait firmaya ihaleyi kazandırdığım iddianamede yok. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." diye konuştu.
Davanın bir numaralı sanığı Aziz İhsan Aktaş, geçen hafta duruşmaya gelerek "Kaçmadım." demişti.
AKPOLAT'IN YARDIMCISI SAVUNMA YAPTI
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı olan tutuklu sanık Ali Rıza Yılmaz da savunmasında, 70 yaşında olduğunu, hayatının haksızlık ve hukuksuzlukla mücadeleyle geçtiğini ve ömrü boyunca da suç örgütleriyle mücadele ettiğini söyledi.
Yılmaz, 2019 yılında Beşiktaş Belediyesi'ne meclis üyesi olarak seçildiğini ve başkan Rıza Akpolat'ın kendisini başkan yardımcısı olarak seçtiğini anlattı.
Sosyal demokrat olduğunu belirten sanık Yılmaz, savunmasında şunları kaydetti:
"- Denetimlerin nasıl yapıldığını herkes bilir. Sayıştay ve mülkiye müfettişleri her sene bize genel denetime gelir. Bu denetimlerle hiçbir suçlamayla karşılaşmadık. Devletin bu kurumların yaptığı denetimlerin bir önemi yoksa, bu denetimler neden yapıldı. Ne ben, ne arkadaşlarım bir suç işlemedik. İhaleye fesat karıştırmak suçundan tutuklandım.
- Raporlarda, sadece o ihalelere olur verdiğim görülecektir. Bilirkişiler benim attığım imzanın karşılığını biliyor. Peşinen suçlu ilan edildim, ben isyan etmeyim de kim etsin? Ben adaletin, hukukun peşindeyim. Aleyhimdeki ifadeler soyut, mesnetsiz ifadelerdir."
Görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, geçen yıl tutuklanmıştı.
"AKTAŞ'I TANIMIYORUM"
Özel evrakta sahtecilik suçuyla da suçlandığını ifade eden sanık Yılmaz, iddianame kabul edildikten sonra kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve örgüte yardım etme suçlarını öğrendiğini, gizli tanıkların beyanlarını kabul etmediğini kaydetti.
Bir belediyenin bir taşınmazını satmasının suç olmadığını da aktaran sanık Yılmaz, "Aziz İhsan Aktaş suç örgütünü tanımıyorum. Aktaş’ın geçmişini bilmem. Yapı içerisindeki kişileri tanımıyorum. Bu suç örgütüne yardım edecek kadar ne çıkar sağlamışım ki yardımcı olayım." şeklinde beyanda bulundu.
Duruşmaya, öğle arası verildi.
Aziz İhsan Aktaş'a, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltiliyor.
AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASINDA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Kamuoyunun yakından takip ettiği Aziz İhsan Aktaş davası geçen hafta başladı.
Davanın ilk günü kimlik tespitleri ve avukat taleplerinin değerlendirilmesiyle geçti.
İkinci günde ise tutuklu belediye başkanlarının savunmaları alındı.
Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar o isimlerden biriydi.
Karalar hakkındaki iddiaların tümünü reddetti, "Borçların önemli bir bölümü önceki belediyeden gelmiş durumda. Belediye başkanlarının ihale alıp vermede bir rolleri yok. İsnat edilen suç 2019 seçimlerinden önce. 2019'dan sonraki dosyaya ben neden dahilim?" diye sordu.
Aynı gün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı salonda görüntü çekip paylaşanlar hakkında soruşturma başlattı.
Duruşmaların üçüncü gününde ise görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve BELTAŞ yetkilisinden savunma yaptı.
Dördüncü günde ise tutuklu sanık Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış'ın savunmasına geçildi. Çalış savunmasında Aziz İhsan Aktaş'la arasındaki 35 saniyelik konuşmaya değinerek Aktaş'ın da belediyeyle çalışan bir müteahhit olduğunu ve kendisini o dönem arayarak "hayırlı olsun" dediğini savundu.
AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN İDDİALARI SONRASI OPERASYONLAR BAŞLAMIŞTI
Geçen yıl en çok gündemde olan konulardan biri de Aziz İhsan Aktaş suç örgütüydü...
Özellikle de Aktaş'ın iddiaları sonrası CHP'li birçok belediyeye operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda sonucunda tutuklanan isimler oldu. Görevden uzaklaştırılan CHP'li 5'i tutuklu 7 belediye başkanının sanıkları arasında olduğu Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası bugün başlıyor. Davada, 40'ı tutuklu 200 isim hakim karşısına çıkacak.
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, geçen yıl 13 Ocak'ta gözaltına alındı. O gün kamuoyu, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle tanıştı.
Tutuklanan Aktaş, ilk ifadesinde tüm suçlamaları reddetse de sonrasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı, birçok iddia ileri sürdü.
Beşiktaş, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İETT ve İSFALT'taki ihalelerde usulsüzlük yapıldığını iddia eden Aktaş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İhale süreçlerinin organize edildiği iddialarına yönelik 10 ay sonra dava açıldı.
704 YIL HAPİS İSTENDİ
Örgüt ele başı Aktaş hakkında, rüşvetten sahteciliğe, dolandırıcılıktan kara para aklamaya 704 yıla kadar hapis cezası istendi.
Görevden uzaklaştırılan 5'i tutuklu 7 CHP'li belediye başkanının adının geçtiği 578 sayfalık iddianamede, 200 sanık yargılanacak, bunlardan 40'ı tutuklu.
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak gibi 8 suçtan 337 yıla kadar hapis cezası istendi.
Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuksuz yargılanacak. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında rüşvet alma suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 15 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Görevden uzaklaştırılan Özer hakkında, iddianamenin kabulü sonrası tahliye kararı verilmişti.
İddianamede, Aziz İhsan Aktaş'ın, 2020'den itibaren büyükşehir ve ilçe belediyelerinden ihaleler alarak ele başı olduğu örgüte altın çağını yaşattığı öne sürüldü. CHP'li belediyelere araç ve maddi imkanlar sağlandığı anlatıldı.