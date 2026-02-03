Aziz İhsan Aktaş davası: Beşinci celsede İSFALT savunması

AKPOLAT'IN YARDIMCISI SAVUNMA YAPTI

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı olan tutuklu sanık Ali Rıza Yılmaz da savunmasında, 70 yaşında olduğunu, hayatının haksızlık ve hukuksuzlukla mücadeleyle geçtiğini ve ömrü boyunca da suç örgütleriyle mücadele ettiğini söyledi.

Yılmaz, 2019 yılında Beşiktaş Belediyesi'ne meclis üyesi olarak seçildiğini ve başkan Rıza Akpolat'ın kendisini başkan yardımcısı olarak seçtiğini anlattı.

Sosyal demokrat olduğunu belirten sanık Yılmaz, savunmasında şunları kaydetti:

"- Denetimlerin nasıl yapıldığını herkes bilir. Sayıştay ve mülkiye müfettişleri her sene bize genel denetime gelir. Bu denetimlerle hiçbir suçlamayla karşılaşmadık. Devletin bu kurumların yaptığı denetimlerin bir önemi yoksa, bu denetimler neden yapıldı. Ne ben, ne arkadaşlarım bir suç işlemedik. İhaleye fesat karıştırmak suçundan tutuklandım.

- Raporlarda, sadece o ihalelere olur verdiğim görülecektir. Bilirkişiler benim attığım imzanın karşılığını biliyor. Peşinen suçlu ilan edildim, ben isyan etmeyim de kim etsin? Ben adaletin, hukukun peşindeyim. Aleyhimdeki ifadeler soyut, mesnetsiz ifadelerdir."