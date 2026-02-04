Aziz İhsan Aktaş davası | Rıza Akpolat'tan suçlamalara ret: "Bir cevapla kapatacağım konular 13 aydır sorulmadı"

Aziz İhsan Aktaş davası altıncı celse ile devam ediyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen dava, Silivri'deki cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda gerçekleşiyor.

Davanın bugün görülen celsesinde görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat savunma yapıyor.

“HAKKIMDA İKİ SUÇLAMA VARKEN, SUÇUN KAPSAMI GENİŞLEMİŞ”

337 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Akpolat, "Benim hakkımda sadece iki tane suçlama varken bugün suçun kapsamı genişlemiş." dedi.

"Bugüne kadar bana suçlamalarla ilgili ilk tutuklandığım gün verdiğim ifadenin dışında hiç kimse benden bir ifade istemedi." diyen Akpolat, savunmasında şunları söyledi:

"- Ben Beşiktaş halkının iradesiyle iki dönem üst üste rekor oylarla seçilmiş bir belediye başkanıyım. Bugün huzurunuzda bu iradeyi temsil eden bir siyasetçi olarak değil, yaklaşık 13 aydır özgürlüğü elinden alıkonulmuş bir yurttaş olarak bulunmaktayım. Hakkımda ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü üyeliği, rüşvet, dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini aklama gibi suçlamalar iddia edilmektedir. Bu çok üzüntü verecek veren bir husustur.

- Benim cevabını veremeyeceğim hiçbir iddia, çürütemeyeceğim hiçbir iftira, hesabını veremeyeceğim tek bir kuruş yoktur. Bu şekilde gündemde olmamız bizim için en derin vicdani yaradır.

“HİÇ KİMSE BENDEN BİR İFADE İSTEMEDİ”

- Sürecin başından itibaren bir suç örgütü iddiası var. Ben tutuklandığım gün, benim hakkımda sadece iki tane suçlama varken bugün suçun kapsamı genişlemiş, başka suç isnatları da dosyaya eklenmiştir. Bugüne kadar bana suçlamalarla ilgili ilk tutuklandığım gün verdiğim ifadenin dışında hiç kimse benden bir ifade istemedi. Soruların cevabı bana sorulmadı.

- İddianamenin tamamında şahsım, ailem, aile bireylerim, eşim, baldızım, kayınbiraderim, bacanağım, çalışma arkadaşlarım, Beşiktaş Belediyesi'nde iş yapan iş insanları. Hepsi bir şekilde suç unsuru haline getirildi, kriminalize edildi ve kamuoyunda günlerdir, günlerce, haftalarca, aylarca konuşuldu. Bizimle ilgili delil yoktu, bize bir itham vardı. Hem aile bireylerim, hem çalışma arkadaşlarımla ilgili buna benzer çok fazla iddiayla, iftirayla karşı karşıyayız.

- Beni gözaltına almak yerine, bana sorulsa, 'bu ev senin mi', koğuşta duruyorum 13 aydır. Beni çağırsa savcı, sorsa, 'bu araç senin mi', 'sen bu aracı kullandın mı, sen bu evde kaldın mı, bu ev senin mi' dese bir kelimeyle cevap verip bütün konuyu kapatacağım konular 13 aydır bana sorulmadı."