Aziz İhsan Aktaş davası sanıklarının "tüm tedbir kararları" kaldırıldı iddiasına yalanlama

Bazı sosyal medya hesaplarında, Aziz İhsan Aktaş ve bazı sanıklar hakkında uygulanan tüm tedbir kararlarının kaldırıldığı paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yargılanan Aziz İhsan Aktaş ile birlikte bazı sanıkların talepleri üzerine yapılan değerlendirmelerde, sadece talepte bulunan sanıkların şahsi banka hesapları üzerindeki blokelerin kaldırıldığını belirtildi.

Sanıkların taşınmazları (ev, arsa vb.), araçları, şirketleri ve diğer malvarlıklarına yönelik tedbir kararlarının ise aynen devam ettiği açıklandı. Rüşvet iddialarına konu olduğu değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıkları üzerindeki tedbirlerde herhangi bir kaldırmanın söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Söz konusu işlemin, yalnızca sınırlı sayıda sanığın başvurusu üzerine, kişisel banka hesaplarıyla sınırlı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan “tüm tedbirlerin kaldırıldığı” yönündeki algı gerçeği yansıtmamaktadır.” denildi.