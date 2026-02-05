Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar. Zeydan Karalar tahliye edildi
05.02.2026 10:57
Son Güncelleme: 05.02.2026 19:48
Aziz İhsan Aktaş davasının savcısı üç isim için de adli kontrolle tahliye talebinde bulundu.
Aziz İhsan Aktaş davasında savcı ara mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu beş CHP'li belediye başkanının tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Mahkeme Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 9 sanık hakkında tahliye kararı verdi.
Aziz İhsan Aktaş davasının yedinci celsesi yapıldı.
Silivri'deki cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davada savcı ara mütalaasını açıkladı.
Savcı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi.
ÜÇ İSME TAHLİYE İSTEMİ
Savcı üç isim için ise adli kontrol şartıyla tahliye talep etti.
O isimler Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, İSFALT eski Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş ve Avcılar Belediyesi yetkilisi İbrahim Koçyiğit.
5’i belediye başkanı 33 tutuklu sanığın avukatları savcının tutukluluğa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarını tamamladı. Avukatlar, müvekkillerinin uzun zamandır tutuklu olduğunu ve haklarındaki delillerin toplandığını ifade etti. Sanık avukatları, müvekkillerinin tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak, tahliyelerini talep etti.
9 SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI
Savunmaların ardından mahkeme heyeti ara karar için 1 saat ara verdi.
Aranın ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş'ın tahliyesine karar verdi.
Heyet, diğer 24 sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.
Duruşma, 9 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.
Rıza Akpolat, Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında bir yıldır tutuklu bulunuyor.
DÜNKÜ DURUŞMADA NELER OLDU?
Davanın altıncı oturumunda, hakkında 415 yıla kadar hapis cezası talep edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da savunma yaptı.
Akpolat, "Aziz İhsan Aktaş, malını kaybetmemek için itirafçı oldu. Ben belediyenin gücüyle kendi kişisel hayatımı malımı mülkümü oluşturmadım." ifadelerini kullandı.
Duruşmada Rıza Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat'ın kardeşi Kazım Gökhan Yankılıç da savunma yaptı. Yankılıç, malvarlığının, ailesinin birikimlerinden geldiğini söyledi.
Daha sonra, Rıza Akpolat'ın makam şoförü olan tutuklu sanık Mehmet Ataş da savunmasında Rıza Akpolat ve eşinin istediklerini yaptığını ileri sürdü.
Aziz İhsan Aktaş'a, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltiliyor.
AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN İDDİALARI SONRASI OPERASYONLAR BAŞLAMIŞTI
Geçen yıl en çok gündemde olan konulardan biri de Aziz İhsan Aktaş suç örgütüydü...
Özellikle de Aktaş'ın iddiaları sonrası CHP'li birçok belediyeye operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda sonucunda tutuklanan isimler oldu. Görevden uzaklaştırılan CHP'li 5'i tutuklu 7 belediye başkanının sanıkları arasında olduğu Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası bugün başlıyor. Davada, 40'ı tutuklu 200 isim hakim karşısına çıkacak.
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, geçen yıl 13 Ocak'ta gözaltına alındı. O gün kamuoyu, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle tanıştı.
Tutuklanan Aktaş, ilk ifadesinde tüm suçlamaları reddetse de sonrasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı, birçok iddia ileri sürdü.
Beşiktaş, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İETT ve İSFALT'taki ihalelerde usulsüzlük yapıldığını iddia eden Aktaş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İhale süreçlerinin organize edildiği iddialarına yönelik 10 ay sonra dava açıldı.
704 YIL HAPİS İSTENDİ
Örgüt ele başı Aktaş hakkında, rüşvetten sahteciliğe, dolandırıcılıktan kara para aklamaya 704 yıla kadar hapis cezası istendi.
Görevden uzaklaştırılan 5'i tutuklu 7 CHP'li belediye başkanının adının geçtiği 578 sayfalık iddianamede, 200 sanık yargılanacak, bunlardan 40'ı tutuklu.
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak gibi 8 suçtan 337 yıla kadar hapis cezası istendi.
Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuksuz yargılanacak. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında rüşvet alma suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 15 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Görevden uzaklaştırılan Özer hakkında, iddianamenin kabulü sonrası tahliye kararı verilmişti.
İddianamede, Aziz İhsan Aktaş'ın, 2020'den itibaren büyükşehir ve ilçe belediyelerinden ihaleler alarak ele başı olduğu örgüte altın çağını yaşattığı öne sürüldü. CHP'li belediyelere araç ve maddi imkanlar sağlandığı anlatıldı.