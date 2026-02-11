Aziz İhsan Aktaş davasında 10. gün. Davanın bir numaralı sanığı savunma yapıyor

Heyet, diğer 24 sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

İKİ HAFTADA NE OLDU?

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde bulunan büyük duruşma salonunda görülen duruşmanın ilk gününde yalnızca sanıkların kimlik tespitlerinin yapıldı ve iddianame okundu.

Sanıkların savunmalarına 2'nci gününde başlandı. Savunmalara ilk olarak, görevlerinden uzaklaştırılan tutuklu sanıklar Seyhan Belediye Başkanı tutuklu sanık Oya Tekin ile eşi Celal Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan ve dün tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar savunmalarını tamamladı.

ZEYDAN KARALAR: İSNAT EDİLEN SUÇ 2019 SEÇİMLERİNDEN ÖNCE

Karalar, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Belediye başkanı seçildiğinde belediyenin "bitmiş" halde olduğunu söyleyen Karalar, "Borçların önemli bir bölümü önceki belediyeden gelmiş durumda. Belediye başkanlarının ihale alıp vermede bir rolleri yok. İsnat edilen suç 2019 seçimlerinden önce. 2019'dan sonraki dosyaya ben neden dahilim?" diye sordu.

OYA TEKİN: RÜŞVET ALMADIĞIM İÇİN BURADAYIM

Seyhan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Oya Tekin ise "Suçun unsurları açısından baktığımızda, kamu görevlisi diye geçen kişi benim. Seyhan Belediye Başkanı benim. Bana dair rüşvetle ilgili bir iddia yok, görüşmem de yok ama geliyoruz bakıyoruz, ben rüşvet alma suçundan yargılanıyorum. Ben dokuz aydır Silivri'de cezaevindeyim. Bu durum, ülkemiz ve toplumumuz açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Tekin, hakkında delil olmadan tutuklama kararı verildiğini savundu.

TUTUKLU SANIKLARIN SAVUNMALARI SÜRDÜ

Yargılamanın 3'üncü gününde, Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ İşletmecilik Başkanı Önder Gedik, Avcılar Belediyesi Satın Alma ve İhale Birim yetkilisi İbrahim Koçyiğit, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü tutuklu sanık Adnan Acar, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka ile Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara ve savunma yaptı.

Duruşmanın 4'üncü gününde, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, İSFALT eski Genel Müdürü Burak Sırali, eski İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş ile CHP'li belediyelerde çeşitli pozisyonlarda görev yapan belediye başkanı ve çalışanlar olmak üzere toplam 20 tutuklu sanığın savunması 30 Ocak gününe kadar devam etti.

RIZA AKPOLAT: BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ BORÇLUDUR

337 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Akpolat, "Benim hakkımda sadece iki tane suçlama varken bugün suçun kapsamı genişlemiş." dedi.

"Bugüne kadar bana suçlamalarla ilgili ilk tutuklandığım gün verdiğim ifadenin dışında hiç kimse benden bir ifade istemedi." diyen Akpolat "Ben Beşiktaş halkının iradesiyle iki dönem üst üste rekor oylarla seçilmiş bir belediye başkanıyım. Bugün huzurunuzda bu iradeyi temsil eden bir siyasetçi olarak değil, yaklaşık 13 aydır özgürlüğü elinden alıkonulmuş bir yurttaş olarak bulunmaktayım. Hakkımda ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü üyeliği, rüşvet, dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini aklama gibi suçlamalar iddia edilmektedir." dedi.

Akpolat, savunmasına şöyle devam etti:

"Benim cevabını veremeyeceğim hiçbir iddia, çürütemeyeceğim hiçbir iftira, hesabını veremeyeceğim tek bir kuruş yoktur. Bu şekilde gündemde olmamız bizim için en derin vicdani yaradır. Yaklaşık 3 milyon insana temel belediyecilik hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim iş adamlarına, belediyeye hizmet veren müteahhitlere, firmalara ödeyemediğimiz paralar; belediyenin borçlu olmasının temel ve teknik sebebi budur. Bu bir tercih değildir, bu bir zorunluluktur. Bununla ilgili bir önlem alınmadığı için bu ödeme dengesizliği ciddi şekilde zarar vermektedir ve o yüzden de Beşiktaş Belediyesi borçludur."

İETT GENEL MÜDÜRÜ SAVUNMA YAPTI

İETT Genel Müdürü İrfan Demet'e usulsüzlük yapıldığı iddia edilen İETT ihaleleri soruldu.

Emekli subay ve 30 yıllık kamu çalışanı olduğunu belirten Demet, suçlanmasına konu olan ihalelerin 2018 yılına dayandığını ve o tarihte kendisinin asker olduğunu belirtti.

Demet savunmasında "2018 yılında ben Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nda birlik komutanı olarak terörle mücadele ediyordum." ifadesini kullandı ve hakkındaki suçlamaları reddetti.