Aziz İhsan Aktaş davasında 2 bin 130 sayfa gerekçeli karar
18.11.2026 11:57
Son Güncelleme: 18.11.2026 11:57
Davaya konu olan 63 eylem tek tek ele alındı.
Aziz İhsan Aktaş davasında verilen ceza ve beraat kararlarının gerekçesi yazıldı. Gerekçeli karar 2 bin 130 sayfa tuttu.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında gerekçeli karar açıklandı.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Ağustos'ta yargılamayla sanıklar hakkında verdiği mahkumiyet, beraat, tefrik, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin kararların 2 bin 130 sayfalık gerekçesini yazdı.
Kararda, sanıklar ile avukatların savunmaları ve tanıkların beyanları yer alırken 63 eylem tek tek ele alındı.
Sanıklara ceza veya beraat kararı verilen eylemler kararda gerekçelendirildi.
Ayrıca sanıkların, örgüt kurma, örgüte üye olma ile örgüte yardım etme suçlarını işlemedikleri sabit olduğundan beraat kararı verildiği belirtildi.
KİM NE CEZA ALMIŞTI?
Mahkeme heyeti, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı, ihaleye fesat karıştırma, iki kez rüşvet ve aklama suçlamalarından toplam 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezasına çarptırmıştı.
Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı, rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran heyet, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin aynı suçtan beraatına karar vermişti.
Heyet, görevinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi Celal Tekin'in rüşvet suçundan 8'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılmalarına hükmetmişti.
Görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'yı rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme ihaleye fesat karıştırma suçundan beraatını kararlaştırmıştı.
Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçlamasından 8 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, ihaleye fesat karıştırma ile özel belgede sahtecilik suçlarından beraatine hükmetmişti.
Heyet, görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ı ise rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum etmişti.
Mahkeme, diğer sanıkların bir kısmına beraat, bir kısmına da değişen oranlarda ceza vermişti.
Aziz İhsan Aktaş davasında sanıklara birçok suçlama yöneltilmişti.
AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASI
Geçen yıl en çok gündemde olan konulardan biri, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüydü...
Özellikle de Aktaş'ın iddiaları sonrası CHP'li birçok belediyeye operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda sonucunda tutuklanan isimler oldu.
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, geçen yıl 13 Ocak'ta gözaltına alındı. O gün kamuoyu, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle tanıştı.
Tutuklanan Aktaş, ilk ifadesinde tüm suçlamaları reddetse de sonrasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı, birçok iddia ileri sürdü.
Beşiktaş, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İETT ve İSFALT'taki ihalelerde usulsüzlük yapıldığını iddia eden Aktaş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İhale süreçlerinin organize edildiği iddialarına yönelik 10 ay sonra dava açıldı.