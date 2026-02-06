Aziz İhsan Aktaş davasında 7 gün bitti. Bundan sonra ne olacak?
06.02.2026 10:24
CHP'li 7 belediye başkanının da yargılandığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında 7 gün tamamlandı. İlk haftada 20 tutuklu sanık savunma yaparken pazartesi günü görülecek olan oturumda 187 yıldan 450 yıla hapsi istenen örgüt lideri olarak aktarılan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş savunma yapacak.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanda ikinci hafta tamamlandı.
Davanın dün 7'nci celsesi yapıldı yapıldı ve savcı mütalaasını açıkladı.
Savcı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi.
ÜÇ İSME TAHLİYE İSTEMİ
Savcı, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, İSFALT eski Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş ve Avcılar Belediyesi yetkilisi İbrahim Koçyiğit'e adli kontrol şartıyla tahliye talep etti.
9 SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI
Savunmaların ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş'ın tahliyesine karar verildi.
Heyet, diğer 24 sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.
Duruşma, 9 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.
İKİ HAFTADA NE OLDU?
Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde bulunan büyük duruşma salonunda görülen duruşmanın ilk gününde yalnızca sanıkların kimlik tespitlerinin yapıldı ve iddianame okundu.
Sanıkların savunmalarına 2'nci gününde başlandı. Savunmalara ilk olarak, görevlerinden uzaklaştırılan tutuklu sanıklar Seyhan Belediye Başkanı tutuklu sanık Oya Tekin ile eşi Celal Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan ve dün tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar savunmalarını tamamladı.
ZEYDAN KARALAR: İSNAT EDİLEN SUÇ 2019 SEÇİMLERİNDEN ÖNCE
Karalar, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Belediye başkanı seçildiğinde belediyenin "bitmiş" halde olduğunu söyleyen Karalar, "Borçların önemli bir bölümü önceki belediyeden gelmiş durumda. Belediye başkanlarının ihale alıp vermede bir rolleri yok. İsnat edilen suç 2019 seçimlerinden önce. 2019'dan sonraki dosyaya ben neden dahilim?" diye sordu.
OYA TEKİN: RÜŞVET ALMADIĞIM İÇİN BURADAYIM
Seyhan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Oya Tekin ise "Suçun unsurları açısından baktığımızda, kamu görevlisi diye geçen kişi benim. Seyhan Belediye Başkanı benim. Bana dair rüşvetle ilgili bir iddia yok, görüşmem de yok ama geliyoruz bakıyoruz, ben rüşvet alma suçundan yargılanıyorum. Ben dokuz aydır Silivri'de cezaevindeyim. Bu durum, ülkemiz ve toplumumuz açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.
Tekin, hakkında delil olmadan tutuklama kararı verildiğini savundu.
TUTUKLU SANIKLARIN SAVUNMALARI SÜRDÜ
Yargılamanın 3'üncü gününde, Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ İşletmecilik Başkanı Önder Gedik, Avcılar Belediyesi Satın Alma ve İhale Birim yetkilisi İbrahim Koçyiğit, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü tutuklu sanık Adnan Acar, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka ile Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara ve savunma yaptı.
Duruşmanın 4'üncü gününde, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, İSFALT eski Genel Müdürü Burak Sırali, eski İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş ile CHP'li belediyelerde çeşitli pozisyonlarda görev yapan belediye başkanı ve çalışanlar olmak üzere toplam 20 tutuklu sanığın savunması 30 Ocak gününe kadar devam etti.
DURUŞMANIN İKİNCİ HAFTASINDA 7 SANIK KONUŞTU
Silivri'deki yargılamanın 2'nci haftasında, İSFALT Satın Alma Müdürü tutuklu sanık Rana Uysal, İSFALT Anadolu Yakası Uygulama Müdürü Sencer Hacıoğlu, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Ali Rıza Yılmaz, görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tanıdığı olduğu ve göreve atandığı öne sürülen tutuklu sanık Gülal Erdovan Anıl, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşci olmak üzere toplam 7 sanık savunmalarını tamamladı.
Akpolat, 16 Ocak 2025 tarihinden beri tutuklu bulunuyor.
RIZA AKPOLAT: BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ BORÇLUDUR
337 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Akpolat, "Benim hakkımda sadece iki tane suçlama varken bugün suçun kapsamı genişlemiş." dedi.
"Bugüne kadar bana suçlamalarla ilgili ilk tutuklandığım gün verdiğim ifadenin dışında hiç kimse benden bir ifade istemedi." diyen Akpolat "Ben Beşiktaş halkının iradesiyle iki dönem üst üste rekor oylarla seçilmiş bir belediye başkanıyım. Bugün huzurunuzda bu iradeyi temsil eden bir siyasetçi olarak değil, yaklaşık 13 aydır özgürlüğü elinden alıkonulmuş bir yurttaş olarak bulunmaktayım. Hakkımda ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü üyeliği, rüşvet, dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini aklama gibi suçlamalar iddia edilmektedir." dedi.
Akpolat, savunmasına şöyle devam etti:
"Benim cevabını veremeyeceğim hiçbir iddia, çürütemeyeceğim hiçbir iftira, hesabını veremeyeceğim tek bir kuruş yoktur. Bu şekilde gündemde olmamız bizim için en derin vicdani yaradır. Yaklaşık 3 milyon insana temel belediyecilik hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim iş adamlarına, belediyeye hizmet veren müteahhitlere, firmalara ödeyemediğimiz paralar; belediyenin borçlu olmasının temel ve teknik sebebi budur. Bu bir tercih değildir, bu bir zorunluluktur. Bununla ilgili bir önlem alınmadığı için bu ödeme dengesizliği ciddi şekilde zarar vermektedir ve o yüzden de Beşiktaş Belediyesi borçludur."
Davanın bir numaralı sanığı Aziz İhsan Aktaş, "Kaçmadım, buradayım. Adalet mülkün temelidir. Bugün adalete ilk gün söylediğim gibi söyleyeceklerimi tekrarlayacağım." ifadelerini kullandı.
AZİZ İHSAN AKTAŞ BEKLENİYOR
Pazartesi günü görülecek olan oturumda, iddianamede 187 yıldan 450 yıla hapsi istenen örgüt lideri olarak aktarılan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 4 Haziran 2025 tarihinde tahliye olan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş başta olmak üzere 167 tutuksuz sanığın savunmaları alınmaya başlanacak.
Başkanlar, ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik ve rüşvetle suçlandı.
HANGİ BELEDİYE BAŞKANI, NEYLE SUÇLANIYOR?
Görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklu yargılanıyor.
Bu isimlerin haklarında 12 yıldan 337 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise tutuksuz sanıklar arasında.
Suçlamalar arasında ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet gibi iddialar var.
SORUŞTURMA AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN İDDİALARI SONRASI BAŞLADI
Geçen yıl en çok gündemde olan konulardan biri de Aziz İhsan Aktaş suç örgütüydü.
Özellikle de Aktaş'ın iddiaları sonrası CHP'li birçok belediyeye operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda sonucunda tutuklanan isimler oldu.
Görevden uzaklaştırılan CHP'li beşi tutuklu yedi belediye başkanının sanıkları arasında olduğu Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası bugün başlıyor. Davada, 40'ı tutuklu 200 isim hakim karşısına çıktı.
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, geçen yıl 13 Ocak'ta gözaltına alındı. O gün kamuoyu, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle tanıştı.
Tutuklanan Aktaş, ilk ifadesinde tüm suçlamaları reddetse de sonrasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı, birçok iddia ileri sürdü.
Beşiktaş, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İETT ve İSFALT'taki ihalelerde usulsüzlük yapıldığını iddia eden Aktaş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İhale süreçlerinin organize edildiği iddialarına yönelik 10 ay sonra dava açıldı.
704 YIL HAPİS İSTENDİ
Örgüt ele başı Aktaş hakkında, rüşvetten sahteciliğe, dolandırıcılıktan kara para aklamaya 704 yıla kadar hapis cezası istendi.
Görevden uzaklaştırılan beşi tutuklu yedi CHP'li belediye başkanının adının geçtiği 578 sayfalık iddianamede, 200 sanık yargılanacak, bunlardan 40'ı tutuklu.
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak gibi 8 suçtan 337 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 15 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Görevden uzaklaştırılan Özer hakkında, iddianamenin kabulü sonrası tahliye kararı verilmişti.
İddianamede, Aziz İhsan Aktaş'ın, 2020'den itibaren büyükşehir ve ilçe belediyelerinden ihaleler alarak ele başı olduğu örgüte altın çağını yaşattığı öne sürüldü. CHP'li belediyelere araç ve maddi imkanlar sağlandığı anlatıldı.