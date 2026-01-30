Aziz İhsan Aktaş davasında dördüncü gün

HANGİ BELEDİYE BAŞKANI, NEYLE SUÇLANIYOR?

Görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklu yargılanıyor.

Bu isimlerin haklarında 12 yıldan 337 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise tutuksuz sanıklar arasında.

Suçlamalar arasında ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet gibi iddialar var.

SORUŞTURMA AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN İDDİALARI SONRASI BAŞLADI

Geçen yıl en çok gündemde olan konulardan biri de Aziz İhsan Aktaş suç örgütüydü...

Özellikle de Aktaş'ın iddiaları sonrası CHP'li birçok belediyeye operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda sonucunda tutuklanan isimler oldu.

Görevden uzaklaştırılan CHP'li beşi tutuklu yedi belediye başkanının sanıkları arasında olduğu Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası bugün başlıyor. Davada, 40'ı tutuklu 200 isim hakim karşısına çıktı.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, geçen yıl 13 Ocak'ta gözaltına alındı. O gün kamuoyu, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle tanıştı.

Tutuklanan Aktaş, ilk ifadesinde tüm suçlamaları reddetse de sonrasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı, birçok iddia ileri sürdü.

Beşiktaş, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İETT ve İSFALT'taki ihalelerde usulsüzlük yapıldığını iddia eden Aktaş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İhale süreçlerinin organize edildiği iddialarına yönelik 10 ay sonra dava açıldı.

704 YIL HAPİS İSTENDİ

Örgüt ele başı Aktaş hakkında, rüşvetten sahteciliğe, dolandırıcılıktan kara para aklamaya 704 yıla kadar hapis cezası istendi.

Görevden uzaklaştırılan beşi tutuklu yedi CHP'li belediye başkanının adının geçtiği 578 sayfalık iddianamede, 200 sanık yargılanacak, bunlardan 40'ı tutuklu.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak gibi 8 suçtan 337 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 15 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Görevden uzaklaştırılan Özer hakkında, iddianamenin kabulü sonrası tahliye kararı verilmişti.

İddianamede, Aziz İhsan Aktaş'ın, 2020'den itibaren büyükşehir ve ilçe belediyelerinden ihaleler alarak ele başı olduğu örgüte altın çağını yaşattığı öne sürüldü. CHP'li belediyelere araç ve maddi imkanlar sağlandığı anlatıldı.