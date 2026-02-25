Aziz İhsan Aktaş davasında gözler cuma gününde

Cumhuriyet Halk Partili yedi belediye başkanının da yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasında 18'inci duruşma görüldü.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanık avukatlarının talepleri alındı.

Söz verilen bir kısım sanık avukatları, müvekkillerinin uzun zamandır tutuklu bulunduğunu, haklarındaki delillerin soyut olduğunu söyledi.

Avukatlar bilirkişilerin usulsüz tespitler yaptıklarını, iddianamede eksikliklerin bulunduğunu öne sürerek, tutukluluk sürelerinin infaza dönüştüğünü belirtti.

CUMA GÜNÜ ARA KARAR BEKLENİYOR

Basit araştırmalarla gerçeklerin ortaya çıkabileceğini ifade eden avukatlar, ihalelerin usule uygun yapıldığını, müvekkillerinin ihale yönergelerine uygun hareket ettiğini aktardı.

Avukatlar, müvekkillerinin kaçma şüphelerinin bulunmadığını ve delil karartma gibi bir durumun olamayacağını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, taleplerle ilgili ara kararını açıklamak üzere duruşmayı 27 Şubat Cuma günü saat 11.00'e erteledi.

DOKUZ İSİM TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasına ilişkin davanın görülmesine 26 Ocak günü başlanmıştı.

200 sanıklı davanın yedinci celsesinde ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dokuz ismi tahliye etmişti.

Bu isimler arasında görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş bulunuyordu.

İDDİALAR NELER?

Geçen yıl en çok gündemde olan konulardan biri de Aziz İhsan Aktaş suç örgütüydü. Özellikle de Aktaş'ın iddiaları sonrası CHP'li birçok belediyeye operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda sonucunda tutuklanan isimler oldu.

Tutuklanan Aktaş, ilk ifadesinde tüm suçlamaları reddetse de sonrasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı, birçok iddia ileri sürdü.

Beşiktaş, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İETT ve İSFALT'taki ihalelerde usulsüzlük yapıldığını iddia eden Aktaş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İhale süreçlerinin organize edildiği iddialarına yönelik 10 ay sonra dava açıldı.