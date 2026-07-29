Aziz İhsan Aktaş davasında karar günü belli oldu

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 59. duruşmasında, tüm sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınması tamamlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.

Avukatlar, eylemlerle ilgili savunma yaparak, müvekkilleri Akpolat'ın tahliyesini ve beraatini talep etti.

Avukatların beyanlarının tamamlanmasıyla davada, tüm sanıkların ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınması bitti.

DAVADA KARAR 24 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, dosyaya ilişkin kararın açıklanacağı 24 Ağustos Pazartesi günü tüm avukatların duruşmaya gelmesi gerektiğini belirterek, gelmeyen avukatlar hakkında "görevi kötüye kullanma" suçunun oluşabileceğinden son kez ihtarda bulunulmasına karar verdi.

Duruşma, 24 Ağustos'a ertelendi.

İSTENEN CEZALAR

Mütalaada, adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevlerinden uzaklaştırılan tutuksuz sanıklar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi tutuklu sanık Celal Tekin'in "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Ahmet Özer'in 2 kez "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklanmasının ardından Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara'nın "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan beraati, "rüşvet" suçundan ise 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanıklar Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla, 26 sanığın ise "örgüte üye olma" suçundan 2 yıldan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.

Ayrıca mütalaada, sanıklar Aktaş ve Nugay'ın soruşturma aşamasında yakalanarak tutuklandıktan sonra dosyaya konu örgüt faaliyeti çerçevesinde gerçekleşen rüşvet eylemleri hakkında savcılığa verdikleri bilgiler nedeniyle haklarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi.

Tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile tutuksuz sanıklar Gülal Erdovan Anıl, Gülşah Ocak ve Zafer Ozan Ay'ın suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiklerinden bahisle cezalandırılmaları istenmiş ise de atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi de mütalaada talep edildi.

Mütalaada, sanıklar görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Utku Caner Çaykara, Oya Tekin, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka ve Özcan Zenger'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan'ın ise tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASI

Geçen yıl en çok gündemde olan konulardan biri de Aziz İhsan Aktaş suç örgütüydü. Özellikle de Aktaş'ın iddiaları sonrası CHP'li birçok belediyeye operasyon düzenlendi, bu operasyonlarda tutuklanan isimler oldu.

Tutuklanan Aktaş, ilk ifadesinde tüm suçlamaları reddetse de sonrasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı, birçok iddia ileri sürdü. Beşiktaş, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İETT ve İSFALT'taki ihalelerde usulsüzlük yapıldığını iddia eden Aktaş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İhale süreçlerinin organize edildiği iddialarına yönelik 10 ay sonra dava açıldı.