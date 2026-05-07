Aziz İhsan Aktaş davasında mütalaa bekleniyor. Duruşma ertelendi

AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASI

Geçen yıl en çok gündemde olan konulardan biri de Aziz İhsan Aktaş suç örgütüydü. Özellikle de Aktaş'ın iddiaları sonrası CHP 'li birçok belediyeye operasyon düzenlendi, bu operasyonlarda tutuklanan isimler oldu.

Tutuklanan Aktaş, ilk ifadesinde tüm suçlamaları reddetse de sonrasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı, birçok iddia ileri sürdü.

Beşiktaş, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İETT ve İSFALT'taki ihalelerde usulsüzlük yapıldığını iddia eden Aktaş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İhale süreçlerinin organize edildiği iddialarına yönelik 10 ay sonra dava açıldı.