Aziz İhsan Aktaş davasında son durum: Sanık savunmaları başladı
28.01.2026 08:36
Son Güncelleme: 28.01.2026 11:49
Aziz İhsan Aktaş davasına bugün belediye başkanlarının savunmalarıyla devam edilmesi bekleniyor.
CHP'li beşi tutuklu, yedi belediye başkanının da yargılandığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci gün başladı. Duruşmada sanıkların savunmalarına geçildi.
Dün kimlik tespiti ile avukat taleplerinin dinlendiği duruşmada, bugün sanık savunmalarına geçildi.
Davada tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar savunma yaptı.
Aktaş'tan 300 bin dolar aldığı iddiasını reddeden Aydar, "Aziz İhsan Aktaş ile babam ticaret yapmıştır. Aktaş bu ticaretin kazanan tarafıdır. Aldığı malların bile bedelini ödemeyen adamın rüşvet verdiği para nerede? Ortada bir rüşvet yok bir ticaret var. Ben suçsuzum. Dokuz aydır tutukluyum." diye konuştu.
Dava savunmaların alınmasıyla sürüyor.
200 SANIKLI DAVA DÜN BAŞLAMIŞTI
Silivri'deki cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davaya ilgi büyüktü.
Davanın bir numaralı sanığı Aziz İhsan Aktaş, duruşmaya korumalarıyla birlikte VIP girişi kullanarak geldi. Bu durum CHP'lilerin tepkisine neden oldu.
Aktaş duruşmaya girmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Adalet mülkün temelidir. Kaçmadım, buradayım. Söylediklerimi tekrarlayacağım." dedi.
DÜNKÜ DURUŞMADA NELER OLDU?
Beşi tutuklu yedi CHP'li belediye başkanı ilk kez hakim karşısına çıktı.
Silivri'deki duruşma öncesinde partililer destek gösterisinde bulundu. Yoğunluk nedeniyle duruşma salonu kısıtlı sayıda izleyici, gazeteci, avukat alındı.
Sanık avukatları Adana, Adıyaman ve Esenyurt belediye başkanlarına ilişkin dosyaların ayrılmasını talep etti. Bu istek reddedildi.
CHP'li isimler dünkü duruşmayı yerinde takip etti. O isimlerden biri İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ti. Bugünkü duruşmayı Genel Başkan Özgür Özel'in de takip etmesi bekleniyor.
HANGİ BELEDİYE BAŞKANI, NEYLE SUÇLANIYOR?
Görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklu yargılanıyor.
Bu isimlerin haklarında 12 yıldan 337 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise tutuksuz sanıklar arasında.
Suçlamalar arasında ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet gibi iddialar var.
Rıza Akpolat yaklaşık bir sene önce gözaltına alınmıştı.
SORUŞTURMA AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN İDDİALARI SONRASI BAŞLADI
Geçen yıl en çok gündemde olan konulardan biri de Aziz İhsan Aktaş suç örgütüydü...
Özellikle de Aktaş'ın iddiaları sonrası CHP'li birçok belediyeye operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda sonucunda tutuklanan isimler oldu. Görevden uzaklaştırılan CHP'li 5'i tutuklu 7 belediye başkanının sanıkları arasında olduğu Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası bugün başlıyor. Davada, 40'ı tutuklu 200 isim hakim karşısına çıkacak.
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, geçen yıl 13 Ocak'ta gözaltına alındı. O gün kamuoyu, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle tanıştı.
Tutuklanan Aktaş, ilk ifadesinde tüm suçlamaları reddetse de sonrasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı, birçok iddia ileri sürdü.
Beşiktaş, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İETT ve İSFALT'taki ihalelerde usulsüzlük yapıldığını iddia eden Aktaş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İhale süreçlerinin organize edildiği iddialarına yönelik 10 ay sonra dava açıldı.
Başkanlar, ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik ve rüşvetle suçlandı.
704 YIL HAPİS İSTENDİ
Örgüt ele başı Aktaş hakkında, rüşvetten sahteciliğe, dolandırıcılıktan kara para aklamaya 704 yıla kadar hapis cezası istendi.
Görevden uzaklaştırılan 5'i tutuklu 7 CHP'li belediye başkanının adının geçtiği 578 sayfalık iddianamede, 200 sanık yargılanacak, bunlardan 40'ı tutuklu.
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak gibi 8 suçtan 337 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 15 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Görevden uzaklaştırılan Özer hakkında, iddianamenin kabulü sonrası tahliye kararı verilmişti.
İddianamede, Aziz İhsan Aktaş'ın, 2020'den itibaren büyükşehir ve ilçe belediyelerinden ihaleler alarak ele başı olduğu örgüte altın çağını yaşattığı öne sürüldü. CHP'li belediyelere araç ve maddi imkanlar sağlandığı anlatıldı.