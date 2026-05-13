Aziz İhsan Aktaş dosyası: Hakan Bahçetepe hakkında iddianame tamamlandı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Halk Partili Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında iddianame hazırlandı.

Savcılık iddianamesinde Bahçetepe'ye suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama suçlaması yöneltildi. Bahçetepe, haksız mal edinmekle de suçlandı.

Bahçetepe ile birlikte dosyada şüpheli olarak yer alan sekiz isim hakkında da iddianame düzenlendi.

NE OLMUŞTU?

Bahçetepe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklanmıştı .

Bahçetepe ile birlikte Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de tutuklanmasına karar verilmişti.

Tutuklanmalarına karar verilen belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.