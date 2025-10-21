Aziz İhsan Aktaş iddianamesi: 100 milyon TL rüşvet iddiası

CHP'li 7 belediye başkanının adının geçtiği suç örgütü ele başı Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde 40'ı tutuklu, 200 şüpheli hakkında birçok suçlama var.



Suç örgütü kurmak, bu örgüte üye olmak, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet ve kara para aklamak öne çıkan suçlamalar arasında yer aldı.



337 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİ



Görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için de 337 yıl hapis cezası isteniyor.



450 yıl kadar hapsi istenen Aziz İhsan Aktaş'tan sonra en çok hapis cezası istenen isim Akpolat.



100 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI



İddianamede, Aktaş'ın Beşiktaş Belediyesi'nde 100 milyon liralık rüşvet dağıttığı da iddialar arasında.



İsimleri Yaprak ve XYZ49QP olan gizli tanık ifadelerinde şüpheli Aktaş'ın yakınları üzerinden kurduğu firmalar aracılığıyla ihalelere katıldığını, Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt Belediyeleri ile İGDAŞ, İETT ve İSFALT gibi kurumlarla irtibatlı olduğunu, birçok ihalenin "adrese teslim" olarak düzenlendiğini öne sürdüler.



Bu ihaleler yoluyla çetenin 2020'den itibaren altın çağını yaşadığı anlatıldı.



Örgüt elebaşının kardeşlerinin kantin işletmeciliğinden binlerce aracı olan filoların sahibi haline geldiği öne sürüldü.



Ayrıca belediyelere kiralanın araçların yakıtlarının da çete tarafından kurulan akaryakıt istasyonlardan karşılandığı da tespitler arasında yer aldı.



İDDİALARA YANIT



9 aydır tutuklu olan Rıza Akpolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkındaki iddiaları iftira olarak nitelendirip "Hakikat ve haysiyet için savaşacağız." dedi.



BAŞKANLARA İSTENEN CEZALAR



Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve tutuksuz yargılanacak Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 12 yıla, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 9 yıla, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



EN ÇOK CEZA İSTENEN İSİM SERBEST



Soruşturmada rüşvetten sahteciliğe, dolandırıcılıktan kara para aklamaya 450 yıl hapis cezası istenen Aziz İhsan Aktaş en önemli şüpheli olsa da serbest.



Aktaş, etkin pişmanlıktan faydalanıp itirafçı olduğu için tahliye edilmiş ve sonrasında ev hapsi de kaldırılmıştı.