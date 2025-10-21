Aziz İhsan Aktaş iddianamesi | Özel: Kanıt yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş iddianamesine tepki gösterip "Kanıt yok." dedi.

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi | Özel: Kanıt yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmasında aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu toplam 200 şüpheli hakkında dava açıldı.

İddianameye tepki gösteren Özel, "704 yıl hapis istenen Aziz İhsan Aktaş serbest geziyor. Alt sınırı 4 yıl olan Zeydan Karalar, Oya Başkan, Utku Başkan aylardır hapis yatıyor." dedi.

İddianamede "45 kez duydum" geçtiğine değinen Özel, "Kanıt dedikleri kanıt değil. Ortada iftiraya zorlananlar var." diye konuştu.

TUTUKSUZ YARGILAMA TALEBİ

"Arkadaşlarımızın tamamının tutuksuz yargılanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanan CHP lideri, "Biz bu iftiraları çürütmek için milletimizin gözü önünde yargılama istiyoruz." açıklamasında bulundu. Özel, belediye başkanlarının masum olduğunu dile getirip "Dünkü iddianame çöp olmuştur." ifadelerini kullandı.

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi | Özel: Kanıt yok - 1 Dikbayır'ın rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra yoluna bağımsız vekil olarak devam eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'ye katıldı.

Dikbayır'ın katılımı ile Meclis'te CHP'nin koltuk sayısı 138 oldu.

