"Aziz İhsan Aktaş" soruşturmasında iddianame hazırlandı

Belediye başkanlarına "rüşvet" vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında 40’ı tutuklu 200 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, 578 sayfalık iddianameyi 1. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi ve kamu davası açıldığını duyurdu.

İddianamede Aktaş hakkında;



42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" (TCK 235), 4 fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma" (TCK 236), 5 fiilden "resmî belgede sahtecilik" (TCK 204), 21 fiilden "özel belgede sahtecilik" (TCK 207), 10 fiilden "rüşvet" verme (TCK 252), "dolandırıcılık", "malvarlığı aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından cezalandırılması istendi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aktaş’ın suçtan elde ettiği malvarlıklarının da müsadere edilmesini (el konulmasını) talep etti.



CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI DA İDDİANAMEDE



İddianamede 7 CHP'li belediye başkanına da suçlamalar yöneltildi.

Buna göre;

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, "iki ayrı ihaleye fesat karıştırmak" ve "rüşvet" almakla,



Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "iki ihaleye fesat karıştırmak" ve "iki özel belgede sahtecilik" yapmakla,



Görevinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin



Görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "rüşvet" almakla,



Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "rüşvet" almakla,



Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "rüşvet" almakla suçlandı. Tutdere, İçişleri Bakanlığı tarafından 5 Ağustos'ta görevine iade edilmişti.



AKPOLAT'A 26 AYRI "İHALEYE FESAT" SUÇLAMASI



Tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise "suç örgütüne üye olma", 26 ayrı "ihaleye fesat karıştırma", "resmî ve özel belgede sahtecilik", "dolandırıcılık", "rüşvet" alma, "malvarlığı aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından sorumlu tutuldu.



Savcılık, Akpolat’ın da suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsaderesini istedi.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede Aziz İhsan Aktaş’a 187 yıldan 450 yıla kadar,

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a 133 yıldan 337 yıla kadar,

Avcılar Belediye Başkan'ı Utku Caner Çaykara'ya 5 yıldan 15 yıla kadar,

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a 4 yıldan 12 yıla kadar,

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'ye 4 yıldan 12 yıla kadar,

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e 4 yıldan 12 yıla kadar,

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a 4 yıldan 12 yıla kadar,

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

HAKAN BAHÇETEPE'NİN DOSYASI AYRILDI

Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkındaki soruşturma dosyasının ayrıldığı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN İSMİ 28 KEZ GEÇİYOR

23 Mart'ta tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismi iddianamede 28 kez geçiyor. Ayrı bir suç örgütü olarak nitelendiriliyor. Aziz İhsan Aktaş'ın, 2020'den itibaren büyükşehir ve ilçe belediyelerinden ihaleler alarak örgütüne altın çağını yaşattığı öne sürülüyor. CHP'li belediyelere kampanyalarda araç ve maddi imkanlar sağlandığı iddia ediliyor.

CHP'Lİ 2 MİLLETVEKİLİNE FEZLEKE DÜZENLENDİ

İddianamede CHP'li 2 milletvekili de yer alıyor. Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat. Rüşvet aldıkları öne sürülüyor. Dokunulmazlıkları olduğu için haklarında fezleke düzenlenerek Ankara Başsavcılığı'na gönderildi.

"ÖRGÜTE ALTIN ÇAĞINI YAŞATTI"



İddianamede, suç örgütüne ait firmalar ihale aldıkça bu firmaların sermaye artırımına gittiği, kısa sürede çok büyük sermayeli şirketler haline geldiği ve bünyesinde barındırdığı yirmiye yakın firmayla gerçek bir mal ve hizmet teminine dayanmayan faturalar düzenleyerek firmalar arası fon akışı sağladığı, bu yolla grup şirketlerini giderek büyüttüğü aktarıldı. Aktaş’ın bir yandan firmalarının ekonomik büyümesini sağlarken, diğer yandan da siyasi karakterlerle ikili ve ticari ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı kaydedildi. İddianamede, Aziz İhsan Aktaş’ın başlangıçta Diyarbakır, Adana ve Adıyaman gibi şehirlerde ihaleler aldığı, ancak Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra bu yönetim değişikliğini fırsat bildiği ve rotasını İBB ile ilçe belediyelerine çevirdiği belirtildi. Ayrıca 2020 yılından itibaren İETT, İSFALT, İGDAŞ, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi’nde ihaleler alarak örgüte adeta "altın çağ"ını yaşattığı ifade edildi.



"HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN İHALELERE USULSÜZLÜK"



İddianamede, örgütün, bünyesinde kurulan şirketlerle kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihalelere usulsüzlük karıştırarak ihaleleri örgüt lehine sonuçlandırdığı ve bu kapsamda haksız maddi çıkar elde ettiği, bu haksız çıkarı belediye başkanları, milletvekilleri ve diğer yönetici/siyasilerle paylaştığı, bu kişilere pay verdiği öne sürüldü. Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun çıkar amaçlı suç örgütü bünyesinde faaliyet yürüten Ertan Yıldız ve İbrahim Bülbüllü’ye, Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’a, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’e, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a (Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde) aldığı ihaleler kapsamında para verdiği, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e yerel seçimler öncesinde para ve araç desteği sağladığı, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in kullanımına bedelsiz araç verdiği, bu kişiler dışında bazı belediye başkan yardımcılarına da araç ve para desteği sağladığı belirtildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Mahkemenin iddianameyi iki hafta içinde değerlendirmesi gerekiyor.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederse, kamu davası süreci resmen başlayacak.

NE OLMUŞTU?



Başsavcılıkça, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.



Aziz İhsan Aktaş, 13 Ocak"ta İstanbul Beşiktaş merkezli yolsuzluk soruşturması kapsamında "suç örgütü elebaşı olduğu" iddiasıyla tutuklandı.



Aktaş, 30 Nisan ve 11 Mayıs 2025'te etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak savcılığa ifade verdi.



İfadeleri, soruşturmanın seyrini değiştirdi ve çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ya da tutuklanmasına yol açtı.



Aktaş, etkin pişmanlık sonrası ev hapsiyle serbest bırakıldı. Ardından, 22 Ağustos'ta hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırıldı.



Soruşturmada ilk olarak, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında 13 Ocak'ta "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "vergi usul kanununa muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.



Devam eden soruşturma kapsamında düzenlenen diğer operasyonlarda da görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile bazı belediyelerin üst düzey yöneticileri ile çalışanları ve iş insanları gözaltına alınmalarının ardından tutuklanmıştı.

