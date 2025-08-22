Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı

Aktaş, ilk ifadesinde suçlamaları reddetmiş, 30 Nisan ve 11 Mayıs tarihlerinde verdiği ek ifadede ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 4 Haziran'da ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Soruşturma kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer halen cezaevinde bulunuyor. Soruşturmada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyordu. Aktaş'ın şirketlerinin mal varlıklarına el konularak tedbir kararı getirilmişti.

Aynı dosyada yine etkin pişmanlık kapsamında ifade verdikten sonra ev hapsi kararıyla tahliye edilen İstnabul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ertan Yıldız'ın ev hapsi kararı da kaldırıldı. Başsavcılık tarafından iş insanı Adem Soytekin ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devam ettiği bildirildi.

"AZİZ İHSAN AKTAŞ'A SUİKAST HAZIRLIĞI" İDDİASI



İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, cezaevinde avukatı aracılığıyla suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Selahattin Yılmaz’a “Aziz İhsan Aktaş’ı susturun” talimatı verdiği iddia edilmişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, İstanbul merkezli dört ilde operasyon düzenlenmiş, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerden Selahattin Yılmaz, Cem Duman, Semra Ilık, Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz, Özgür Kılıç ve Turgut Öner'in "tehdit", "suç işleme amacıyla örgüt kurma" ve "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçlarından tutuklanmıştı.



Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez’in de yer aldığı bazı şüphelilere ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbiri getirilmişti.



Suikast hazırlığı iddiasıyla ilgili açıklama yapan Fatih Keleş ise, Selahattin Yılmaz ve Aziz İhsan Aktaş isimlerini basından öğrendiğini ve suikast planı iddialarını gerçeği yansıtmadığını savundu.