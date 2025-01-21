Aziz Sancar’a "Türk Dünyası Kültür Elçisi" ünvanı verildi





Sancar, North Carolina eyaletinde bulunan Aziz&Gwen Sancar Vakfında düzenlenen törende, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in elinden Türk Dünyası Kültür Elçisi nişanını aldı.



Genel Sekreter Raev, törende yaptığı konuşmada, Sancar için "Siz sadece bir bilim insanı değil, aynı zamanda Türk Dünyası’nın ortak bilincini ve bilimsel dehasını yansıtan bir değerimizsiniz. Nobel Ödülü ile tüm insanlığa katkı sağlayan çalışmalarınız, bilim dünyasındaki üstün başarınız kadar, Türk kültürünün değerlerini yansıtan tevazu ve çalışkanlığınızla tüm insanlık için örnek niteliğindedir." ifadelerini kullandı.



Aziz Sancar'ın, Türk Dünyası’nın gururu ve ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Raev, bu nişanın Sancar'a takdim edilmesine, TÜRKSOY Daimi Konseyi üyesi bakanların, Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde düzenlenen 40. toplantısında oy birliği ile karar verdiğini belirtti.



Takdim törenine, Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği Müsteşarı Melih Seyfettin Güngör’ün yanı sıra Aziz&Gwen Sancar çiftinin dostları, farklı yaş gruplarından gençler ve üniversite öğrencileri katıldı.



"BU BENİM HAYALİMDİ"



Kendisine takdim edilen Türk Dünyası Kültür Elçisi nişanını almak için kürsüye gelen Prof. Dr. Aziz Sancar, bu nişanın kendisi için Nobel Ödülü’nden bile kıymetli olduğunu söyledi.



Tören esnasında duygulandığı görülen Sancar, "Bu nişan benim için tüm ödüllerden daha kıymetli. Bu benim hayalimdi. TÜRKSOY, çok değerli bir kurum ve bizi dünya sathında temsil etmesini umuyorum." diye konuştu.



Konuşmasında Türk Dünyası’nın tarih boyunca birlik konusunda yaşadığı zorluklara da değinen Sancar, "Tarihte Türk boyları uzun süre bir arada hareket etmemiştir. Ancak bugün bir birlikten bahsedebiliyorsak, bunda devlet başkanlarımızın, yüreğinde Türklük bilincine sahip olanların ve TÜRKSOY gibi kurumların katkısı büyüktür." dedi.



Program sonunda TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev tarafından Sancar'a, Türk Dünyası’nın birlik ve zengin kültürünü yansıtan bazı hediyeler de takdim edildi.



Hediyeler arasında Kazakistan’dan çapan, Kırgızistan’dan kalpak, Özbekistan’dan milli kuşak, Türkiye’den kurt başlı baston, Azerbaycan’dan Karabağ Zaferi'nin sembolü Har-ı Bülbül tasarımlı yaka iğnesi ve Türkmenistan’dan özel basım Mahtumkulu Firaki gibi çeşitli giysi, aksesuar ve benzeri takılar yer aldı.