Aziz Üstel hayatını kaybetti

Ünlü televizyoncu ve gazeteci Aziz Üstel 80 yaşında vefat etti.

Bir süredir İzmir’de tedavi gören Üstel’in, çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği açıklandı.

Uzun yıllar medya sektöründe çalışan Üstel, yazarlığın yanı sıra televizyonculuk ve spor yorumculuğu alanlarında çok sayıda program yaptı.

Üstel, 2001-2002 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi olarak görev almıştı.