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Aziz Üstel hayatını kaybetti

17.07.2026 14:09

Aziz Üstel hayatını kaybetti
Sosyal Medya

Üstel'in 80 yaşında olduğu öğrenildi.

NTV - Haber Merkezi
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Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden, gazeteci ve televizyon programcısı Aziz Üstel hayatını kaybetti.

Ünlü televizyoncu ve gazeteci Aziz Üstel 80 yaşında vefat etti.

 

Bir süredir İzmir’de tedavi gören Üstel’in, çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği açıklandı.

 

Uzun yıllar medya sektöründe çalışan Üstel, yazarlığın yanı sıra televizyonculuk ve spor yorumculuğu alanlarında çok sayıda program yaptı. 

 

Üstel, 2001-2002 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi olarak görev almıştı.

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