Aziz Yeniay'a silahlı saldırı davasında ilk duruşma: 52 sanık yargılanıyor

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, 10 Şubat 2024 tarihinde bir dernekte gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında derneğin önüne gelen bir aracın camlarından ve açılır tavanından ateş açıldı. Olayda 1 tam otomatik uzun namlulu silah ve 4 tabanca kullanıldı. Uzun namlulu silahtan çıkan kurşunlar, sokakta yürüyen Ebru Güneş D.'nin baş ve omuz kısmına isabet ederek hayati tehlikeye yol açacak şekilde ağır yaralanmasına neden oldu. Olay sonrasında polisin yaptığı çalışmada 61 şüpheli yakalandı. Yürütülen soruşturma sonrasında hazırlanan iddianamede, örgüt liderleri için 131 yıla kadar, saldırıyı gerçekleştiren araçtaki tek yetişkin sanık Mazlum Doğan için 125 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar için ise tek tek işledikleri suçlar belirtilerek, çeşitli sürelerde hapis cezaları verilmesi istendi.

Olaya ilişkin ilk duruşma bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma tutuklu sanıkların savunmalarının alınması ile başladı.

Tutuklu sanık Ömerhan Çeken savunmasında, "Ben olay tarihinde ablamın evindeydim. Benim bu olayla ilgili bir bağlantım yok. Evdeyken arkadaşım Ozan aradı, sohbet ediyorduk. Kendisine Kırıklareli’ne gitmeyi teklif ettim, o da kabul etti. Serdest ile Azat ablamın evinin oraya beni almaya geldi. Ben, Azat, Serdest ve Ozan yola çıktık. Ama yolda Azat’ın işi çıkınca ben de arkadaşımı aradım. O da bizi Çerkezköy’e davet etti. Onun evine gittik. Sonra da operasyonla evden alındık. Evde yapılan aramada bulunan balistik yelek Ozan’a ait. Evde bulunan 2 silahın birisi Serdest’e, diğeri de Ozan’a ait. Benim olayla ilgili bir bağım yok. Örgüt yardımcılığı suçlamasını kabul etmiyorum" dedi.



"SİLAHLARI GÖRÜNCE 'BEN BU ARACI KULLANMAM' DEDİM"



Tutuklu sanık Yasin Kaya savunmasında, "Olay günü evde otuyordum. Arkadaşım beni aradı, evine kahve içmeye davet etti. Ben de onun evine doğru gittim. Çok vakit geçmeden Barış beni arayıp, 'Bir yere gideceğim, şoförlüğünü sen yapar mısın?' dedi. Barış’ın ehliyeti yoktu. Araçla beni bulunduğum yerden aldı. Araçta Mazlum ve Ç.S. de vardı. Şoför koltuğuna bindim. Ben araçta silah görmedim. Aracın plakası da takılıydı. Söğütlüçeşme Mahallesi’ne doğru giderken aracın arkasında 2 silah dikkatimi çekti. Nedenini sorduğumda, Barış bana hasımları olduğunu söyledi. Ben de, 'Bu aracı kullanmam' dedim. Bir iki dakika Barış’la tartıştık. Ben araçtan indim ve evime doğru gittim. Sonrasında ne oldu bilmiyorum" diye konuştu.



"ONLARI ELE VERMEMDEN KORKTUKLARI İÇİN BENİ GÖNDERMEDİLER"



Silahlı saldırı sırasında araçtaki tek yetişkin olan ve uzun namlulu silahı kullandığı belirlenen tutuklu sanık Mazlum Doğan savunmasında, "Eminanç Kardeşler suç örgütünü tanımıyorum. Ömerhan Çeker’i mahalleden tanırım. Ben olay tarihinde eşimle kavga etmiştim. Dışarı çıktım. Uyuşturucu içiyordum. Barış’ı gördüm. Sonra beni aracına davet etti. Aracın içinde Ç.S. de vardı. Aracı Barış kullanıyordu. Ben arka koltukta uyuşturucu içmeye devam ettim. Sıcaklıktan bayılmışım. Silah sesiyle kendime geldim. 'Ne oldu?' diye sordum, 'Sus konuşma' dedi. Gitmek istediğimde silahı bana doğrulttu. Ben gitmek istedim, ama onları ele vermemden korktukları için beni göndermediler. 3 gün boyunca bir evde kaldık. 3 gün sonra dışarı çıktığımızda sivil polisler bize, 'Gelin' dediler. Polisler ellerini beline atınca ben hasımlarımız sandığım için kaçtım. Polis olduklarını bilseydim kaçmazdım" dedi.

