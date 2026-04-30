Aziz Yıldırım aday olacak mı? Açık kapı bıraktı

Türkiye Kupası'nın ardından 3-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası Süper Lig şampiyonluğu yarışında da havlu atan, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayıran Fenerbahçe 'de belirsizlik sürüyor.

Mevcut başkan Sadettin Saran seçim kararı aldı. Sarı lacivertlilerde Barış Göktürk ve Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olacağı iddia edildi. Eski başkan Aziz Yıldırım 'ın da 6-7 Haziran'da yapılacak kongre öncesi başkanlık için yeniden aday olabileceği basında yer aldı.

İLK KEZ KONUŞTU

Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan 6 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Aziz Yıldırım, TV100'e konuyla ilgili yaptığı açıklamada başkan adaylığına açık kapı bıraktı.

"BAŞKAN OLMA DERDİM YOK AMA..."

"Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım." diyen eski başkan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum kurulursa o zaman bakarız. Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım. Ben şu anda ismi geçen hiç kimseyle görüşmedim." dedi.