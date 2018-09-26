Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde geçen yıl oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalede bulunduğu iddiasıyla açılan davada, duruşmaya katılmayan Aziz Yıldırım hakkında zorla getirme kararı verildi.



Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki sanık Işık Eyigüngör ile avukatı katıldı. Duruşmaya gelmeyen müşteki sanık Aziz Yıldırım'ı ise avukatı temsil etti.



Duruşmada savunma yapan Eyigüngör, olay tarihinde basketbol kadınlar play-off final serisi maçı olduğunu belirterek, kendisinin Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı'nın başkanı, Yıldırım'ın da o tarihte Fenerbahçe Kulübü Başkanı olduğunu hatırlattı.



Karşılaşmada ev sahibi takım olduklarını aktaran Eyigüngör, şöyle devam etti:



"Ben protokol tribününde yer alıyordum. Aziz Yıldırım, salona girdi. Protokol tribününe doğru geldi. Ben Türk örf ve adetleri uyarınca onu karşılamak maksadıyla yanına gittim. Sağ elimi uzatıp 'hoşgeldiniz' demek istedim. Aziz Yıldırım sağ eliyle benim yüzümün sol tarafına vurdu. Ben ona vurmadım. Olaydan yaklaşık bir, iki saat sonra Sayın Aziz Yıldırım medya önünde 'yaptım, yapacağım, daha beterini yaparım' şeklinde beyanlarda bulundu. Buna rağmen iddianamede neden ben de sanık olarak yer alıyorum, bunu anlayamadım. Ben olayın tamamen mağduruyum. Aziz Yıldırım'dan şikayetçiyim."



Olay sırasında Aziz Yıldırım'a vurmaya çalışmadığını savunan Eyigüngör, ikinci tokat darbesini önlemek için de sol elini kendisine siper yapmaya çalıştığını öne sürdü.



"YILDIRIM, KIZININ DÜĞÜNÜ İÇİN YURT DIŞINA GİTTİ"



Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdurrahim Erol da müvekkilinin kızının doğum günü için yurt dışına gittiğini ve bu nedenle duruşmaya gelemediğini belirterek, müşteki sanık Işık Eyigüngör'den şikayetçi olduklarını söyledi.



Duruşmada tanık olarak dinlenilen Osman Baydar ise suç tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı'nın yöneticileri arasında olduğunu belirterek, "Aziz Yıldırım, protokol tribününe geldiğinde bizim başkan ayağa kalktı. Yıldırım'a 'hoşgeldin' demek için elini uzattı. Yıldırım ise Işık Eyigüngör'ün sol gözüne doğru bir yumruk attı. Biz de müdahale ettik. Kavgayı ayırdık. Bizim başkanın herhangi bir eylemi olmadı" dedi.



Tanık Taner Güven de Fenerbahçe Kulübü'nün kongre üyesi olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:



"Maç başlamadan önce Aziz Yıldırım ve yanındaki yöneticiler protokol tribününe geldi. O sırada Işık Eyigüngör ayağa kalktı ve Yıldırım'a hitaben 'hoşgeldiniz başkanım' dedi. Yıldırım bir şeyler söyledi ama ne dediğini anlamadım. Arkasından da Işık Eyigüngör'e vurdu. Eyigüngör, Yıldırım'a vurmadı. Yalnızca kendini geriye attı ve korunmak maksadıyla ellerini kaldırdı. Vurma niyeti yoktu."



MAHKEME YILDIRIM'IN MAZERETİNİ KABUL ETMEDİ



Tanıkların dinlenilmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Yıldırım'ın avukatınca ileri sürülen mazeretin kabul edilmesinin mümkün olmadığı kanaatine vararak, davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen sanık Yıldırım'ın bir sonraki celseye zorla getirilmesine hükmetti.



Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde 7 Mayıs 2017'de oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda kulüp başkanı Işık Eyigüngör'e fiili müdahalede bulunduğu gerekçesiyle "kasten yaralama" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.



Soruşturma kapsamında Yıldırım'ın şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmış, Yıldırım da ifadesi sırasında kendisine vurmaya çalıştığını iddia ettiği Eyigüngör'den şikayetçi olmuştu.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aziz Yıldırım'ın, Eyigüngör'e fiili müdahalede bulunduğu gerekçesiyle "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



İddianamede, Eyigüngör'ün de "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



İddianamede ayrıca, Yıldırım ve Eyigüngör hakkında, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"un 18. maddesi uyarınca seyirden yasaklanma tedbirinin uygulanması da isteniyor.

