Azmettiricilikle suçlanan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, adliyeye sevk edildi

NE OLMUŞTU?



Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir’nin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.



Ronay’la birlikte, Bilir’in iş yerini kurşunladığı tespit edilen 5 kişi daha yakalanmıştı.



Ece Ronay’a ait cep telefonları, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki uzman ekipler tarafından inceleme altına alınmıştı.



Ronay ile tetiği çeken şüphelilerin bağlantısı araştırılıyor.



Aralık ayı başında da Ece Ronay’ın Kocaeli Gebze ve İstanbul Kadıköy’deki güzellik merkezlerine silahlı saldırı düzenlenmişti.



Emniyete başvuran Ronay, saldırılarla ilgili şikayetçi olmuştu.

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