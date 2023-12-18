Azmettiricilikle suçlanan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, adliyeye sevk edildi

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir’in iş yerini kurşunlattırmaya azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alındı.
Aynı soruşturma kapsamında Ronay’la birlikte 5 kişi daha yakalandı.
Ronay ve beraberindekilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir’nin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Ronay’la birlikte, Bilir’in iş yerini kurşunladığı tespit edilen 5 kişi daha yakalanmıştı.
Ece Ronay’a ait cep telefonları, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki uzman ekipler tarafından inceleme altına alınmıştı.
Ronay ile tetiği çeken şüphelilerin bağlantısı araştırılıyor.
Aralık ayı başında da Ece Ronay’ın Kocaeli Gebze ve İstanbul Kadıköy’deki güzellik merkezlerine silahlı saldırı düzenlenmişti.
Emniyete başvuran Ronay, saldırılarla ilgili şikayetçi olmuştu.
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