Azmettrici baba mesajdan çıktı (Otogardaki töre cinayeti)

Batman'da Suat Yüksekbağ’ın (21) herkesin gözü önünde öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Iddianameye göre, Nurettin Ketir'in oğlu Ozan Ketir, 4 Ağustos 2018'de Faruk Yüksekbağ tarafından öldürüldü. Bunun üzerine iki ailenin arasına 'kan davası' girdi. Ardından aileler kan parasında anlaştı. Suat'ın babası Nuri Yüksekbağ'ın ifadesine göre, bir miktar para ödedi ancak kalan kısmı için zaman istedi.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, 28 Ağustos 2019'da Nurettin Ketir (57) ve oğullar Resul (18) ve Azad (15) Ketir, Ankara'ya gitmek için Batman Otogarı'na geldi. Suat Yüksekbağ da, Kütahya'daki babasının yanına gitmek üzere otogardan otobüse binmişti.

Resul ve Azad, Suat'ı görünce bıçakla saldırdı. Otobüsten kaçan Yüksekbağ otogara girdi. Peşlerinden giden Azad, Suat'ı bıçaklarken ağabeyi Resul de araya girenleri "Intikam alıyoruz" diyerek engelledi. Kardeşini "Kalbine vur" talimatıyla yönlendirdi. Azad daha sonra "Intikamımı aldım" diye bağırdı.

Resul ve Azad hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Baba Nurettin Ketir hakkında da ‘azmettirme' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Ancak takipsizlik karar verildi. Fakat Resul Ketir'in telefonundaki incelemede ulaşılan bir mesajda "Evlenmden önce benim kanımı yerde almam gerekiyor. Mecburum. Ben evlensem de babar beni bırakmaz. Azad yapsın der" yazıyordu. Tekrar soruşturma başlatılan baba hakkında 'azmettirmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiy dava açıldı.

